Monreal prevé un periodo ‘muy productivo’ con 20 reformas en la agenda del Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el próximo periodo ordinario de sesiones estará marcado por una intensa actividad legislativa, con la discusión de al menos 20 iniciativas consideradas prioritarias para el país.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena afirmó que la mayoría de las propuestas podrían alcanzar el consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Yo me aplicaré a fondo para explicarle a los demás partidos y a los legisladores de otros grupos parlamentarios lo benéfico que resulta aprobar algunas reformas o la mayoría de ellas. Estoy seguro de que puedo convencer a la mayoría de que es importante actualizar el sistema normativo mexicano e incorporar nuevas reglas jurídicas en el país”, declaró.

Entre los asuntos que serán analizados destacan las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ı Foto: Cámara de Diputados

La regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial también ocupará un lugar relevante en la agenda legislativa, junto con el paquete de reformas en materia de combate a la corrupción, que, según Monreal, incluirá modificaciones a 13 ordenamientos legales.

Asimismo, se contempla la discusión de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales; la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; la reforma a la Ley de Movilidad y Migración, así como diversos cambios relacionados con el desarrollo forestal y la protección ambiental.

El legislador explicó que el Congreso también abordará temas vinculados con la regulación de las comunicaciones con fines publicitarios, el uso terapéutico de determinados medicamentos, el combate al reclutamiento forzado y la prevención de la trata de personas.

A la lista se suma el análisis del Paquete Económico para 2027, uno de los temas de mayor relevancia durante el último año de ejercicio de la actual Legislatura.

Monreal recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado el envío de diversas iniciativas, entre ellas una relacionada con la inteligencia artificial y otra enfocada en regular el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años a las plataformas digitales durante el horario escolar.

“Vienen aproximadamente 20 productos legislativos interesantes y otros que surgen de los propios legisladores. Cuando menos 20 estamos previendo. Me alegra que sean más porque es nuestro último año de ejercicio legislativo”, indicó.

En relación con el decreto presidencial para fortalecer la transparencia gubernamental, el legislador señaló que la medida representa un paso importante hacia la consolidación de mecanismos de rendición de cuentas.

Además, adelantó que el Congreso recibirá un paquete de reformas para reforzar el combate a la corrupción y revisar el esquema de remuneraciones y pensiones de altos funcionarios públicos.

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MSL