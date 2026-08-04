UNAM aplicará examen de control presencial entre el 12 y 19 de agosto

Entre el 12 y 19 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el examen de control presencial a las y los aspirantes a las licenciaturas, ante irregularidades en los resultados del concurso de selección realizado por primera vez en línea.
Para el proceso, la máxima casa de estudios habilitó sedes en cuatro entidades, desde el norte hasta el sur de la República, para que aspirantes puedan presentar la prueba.
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cehr
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