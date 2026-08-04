Habilita sedes en cuatro entidades

UNAM aplicará examen de control presencial entre el 12 y 19 de agosto

Ante resultados irregulares tras el primer examen de admisión a licenciatura aplicado por primera vez en línea

En la fotografía, un aspecto de la Toprre de Rectoría de la UNAM.
En la fotografía, un aspecto de la Toprre de Rectoría de la UNAM. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Entre el 12 y 19 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el examen de control presencial a las y los aspirantes a las licenciaturas, ante irregularidades en los resultados del concurso de selección realizado por primera vez en línea.

Para el proceso, la máxima casa de estudios habilitó sedes en cuatro entidades, desde el norte hasta el sur de la República, para que aspirantes puedan presentar la prueba.

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cehr

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