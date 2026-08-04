Juzgados federales dan plazo a aspirantes de la UNAM para ‘salvar’ amparos contra examen de control

En la fotografía, aspectos de la Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM.

Los primeros amparos promovidos por aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra la aplicación de un “examen de control” enfrentan su primera prueba en juzgados federales: los promoventes tienen cinco días para aclarar los actos que están reclamando, de lo contrario, sus demandas podrían ser desechadas.

Los recursos fueron presentados ante los Juzgados Noveno y Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, luego de que la UNAM determinó aplicar nuevamente una evaluación a aspirantes cuyos resultados del proceso de admisión fueron considerados atípicos.

Protesta de aspirantes aceptados por la UNAM, ayer, en CU. ı Foto: Cuartoscuro

Las demandas no han sido admitidas aún a trámite y tampoco se han concedido suspensiones para impedir la aplicación del nuevo examen.

Los juzgados requirieron a los aspirantes para que precisen los actos reclamados y otros aspectos de sus demandas.

Aspirantes buscan impugnar nuevo examen

Entre los promoventes hay aspirantes a las carreras de Derecho, Arquitectura y Médico Cirujano, algunos de los cuales habían obtenido un lugar en la máxima casa de estudios tras el proceso de selección.

Los estudiantes buscan impugnar la decisión de la UNAM de someterlos nuevamente a una evaluación y que se respeten los resultados con los que originalmente consiguieron su ingreso.

Madre de uno de los jóvenes seleccionados, durante la protesta en Rectoría, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

La controversia comenzó después de que la Universidad informó que detectó un comportamiento estadístico inusual en los resultados del examen de admisión en línea, particularmente en carreras de alta demanda, por lo que determinó realizar una nueva prueba de control a los aspirantes involucrados.

Mientras los primeros casos ya se encuentran ante la justicia federal, los estudiantes permanecen a la espera de que se defina su situación académica.

La UNAM aplazó hasta el 31 de agosto el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso, en medio de la revisión de los resultados y del proceso de admisión.

Una vez que los aspirantes atiendan los requerimientos dentro del plazo establecido, los juzgados federales deberán determinar si las demandas cumplen con los requisitos para ser admitidas a trámite y, posteriormente, si procede conceder alguna medida cautelar.

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cehr