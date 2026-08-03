Verificar la transparencia

ASF revisará contratos relacionados con el examen de admisión de la UNAM

Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo una revisión de los recursos públicos destinados a los contratos celebrados por la UNAM con empresas privadas encargadas del diseño, la aplicación y el procesamiento de los exámenes de admisión para los niveles medio superior y superior

Polémica por examen en línea para el ingreso a licenciatura de la UNAM
Polémica por examen en línea para el ingreso a licenciatura de la UNAM Foto: Especial
Por:
Claudia Arellano

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevará a cabo una revisión de los recursos públicos destinados a los contratos celebrados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con empresas privadas encargadas del diseño, la aplicación y el procesamiento de los exámenes de admisión para los niveles medio superior y superior.

El propósito de la auditoría es verificar la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la adjudicación de los contratos relacionados con los servicios tecnológicos y logísticos empleados durante los procesos de selección de aspirantes.

La investigación abarcará el análisis del presupuesto ejercido, los criterios utilizados en las licitaciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos correspondientes a las últimas convocatorias de ingreso.

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Asimismo, el órgano fiscalizador buscará determinar si existieron sobrecostos, deficiencias administrativas o posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos, en un procedimiento que cada año involucra a cientos de miles de jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la ASF, la revisión se centrará exclusivamente en los aspectos financieros y administrativos de las contrataciones, por lo que la metodología de evaluación y la validez académica de las pruebas no serán modificadas.

Sin embargo, las observaciones y recomendaciones que emita la ASF podrían derivar en cambios a los mecanismos de licitación y contratación aplicados por la universidad en futuras convocatorias.

En tanto la UNAM informó que mantendrá la colaboración con las autoridades responsables de la auditoría y entregará la documentación necesaria para respaldar el ejercicio de los recursos asignados a la organización y aplicación de los exámenes de admisión.

Con este procedimiento, la institución busca fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a uno de los procesos educativos más importantes del país.

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FGR

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