Aspirantes liberan Insurgentes Sur tras protesta contra examen de control de la UNAM

Manifestantes liberan la avenida Insurgentes Sur tras protesta contra examen de control de la UNAM.

Aspirantes inconformes con el examen de control para ratificar su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) liberaron la avenida Insurgentes, a la altura de la avenida Copilco, tras unas dos horas y media del bloqueo al sur de la Ciudad de México.

Cerca de las 13:00 horas, las y los aspirantes cerraron ambos sentidos de la avenida Insurgentes frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Después de media hora, trasladaron el bloqueo al cruce con Eje 10 Sur, donde permanecieron hasta alrededor las 16:00 horas, cuando regresaron a Rectoría.

15:43 Luego de presencia de manifestantes se normaliza la circulación en el cruce de Av. Insurgentes al Sur y Eje 10 Sur. pic.twitter.com/XzT0zhw0Sx — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 3, 2026

Con la liberación de la avenida Insurgentes, se restableció la circulación en ambos sentidos y el Metrobús reanudó el servicio en la Línea 1, aunque advirtió que las unidades operaban con un “retraso considerable”.

15:47 Se restablece la circulación de Av. Insurgentes al Norte a la altura de Eje 10 Sur, después de presencia de manifestantes. pic.twitter.com/HriVlVurEZ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 3, 2026

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