Aspirantes liberan Insurgentes Sur tras protesta contra examen de control de la UNAM

Aspirantes inconformes con el examen de control para ratificar su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) liberaron la avenida Insurgentes, a la altura de la avenida Copilco, tras unas dos horas y media del bloqueo al sur de la Ciudad de México.
Cerca de las 13:00 horas, las y los aspirantes cerraron ambos sentidos de la avenida Insurgentes frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Después de media hora, trasladaron el bloqueo al cruce con Eje 10 Sur, donde permanecieron hasta alrededor las 16:00 horas, cuando regresaron a Rectoría.
Con la liberación de la avenida Insurgentes, se restableció la circulación en ambos sentidos y el Metrobús reanudó el servicio en la Línea 1, aunque advirtió que las unidades operaban con un “retraso considerable”.
Aspirantes seleccionados de la UNAM bloquean Insurgentes Sur y Copilco; rechazan examen de control
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cehr