Marcha UNAM HOY 3 de agosto: Ruta, hora y bloqueos contra examen de control para admisión

Estudiantes de la UNAM se manifestaron contra el examen de admisión a Licenciatura 2026 por la presencia de "trampas" y "ayudas".

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control para corregir las irregularidades que se registraron durante la aplicación de la prueba de admisión para Licenciatura, que este año se aplicó completamente vía remota. No obstante, un grupo de aspirantes no está de acuerdo y se manifestará este lunes contra la repetición del examen.

Después de la Rectoría de la UNAM confirmara que se detectaron “trampas” y “ayudas” de un grupo de aspirantes durante la presentación de la prueba, se anunció que se aplicará un nuevo examen, esta vez presencial, al que serán convocados todos los seleccionados y quienes hayan obtenido un puntaje similar al de aceptación del año pasado.

Estudiantes de la UNAM se manifestaron contra el examen de admisión a Licenciatura 2026 por la presencia de "trampas" y "ayudas". ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

La medida dividió a quienes aspiran a ingresar a la máxima casa de estudios. Algunos, ven en ella una solución óptima, pues quienes realmente estudiaron no deberían enfrentar dificultades en repetir la prueba. Otros, consideran injusto volver a presentar el examen cuando ya aprobaron. Ellos son quienes se manifiestan este lunes frente al edificio de Rectoría de la UNAM.

Ruta, horario, calles cerradas y todo sobre la manifestación contra el examen de control de la UNAM

Este lunes, aspirantes y estudiantes en activo de la UNAM, inconformes con la aplicación de un examen de control, se manifestarán para exigir la cancelación de esta medida.

Recomendación de la Comisión Técnica de la UNAM acerca del proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1 > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/G5cBEtNBzv — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), esta manifestación será una concentración, y será frente a la Torre de Rectoría, ubicada sobre Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Está programada para iniciar a las 12:00 horas.

Según la autoridad capitalina, se espera una concentración de alrededor 200 asistentes, y no se descarta que derive en una marcha al interior de Ciudad Universitaria o, incluso, hacia Insurgentes Sur.

Por lo anterior, se pidió tomar precauciones en caso de que se considere transitar por esta avenida.

“Exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México correspondiente al proceso 2026, realizado en línea, y en contra de la aplicación del examen de control, el cual fue anunciado después de la reunión de autoridades universitarias y la Comisión Técnica”, se lee en el reporte de la SSC.

Al examen de control están convocados alrededor de 58 mil aspirantes, entre quienes recibieron una notificación de haber sido seleccionados y quienes alcanzaron un puntaje similar al requerido por el mismo programa educativo, en misma modalidad y plantel, pero del año pasado.

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