CDMX redujo 16.4% los homicidios en 2025, reporta SSC con datos del INEGI

La Ciudad de México registró una disminución de 16.4 por ciento en las defunciones por homicidio durante 2025, al pasar de 978 casos en 2024 a 817 el año pasado, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La dependencia capitalina atribuyó este resultado a la estrategia de seguridad aplicada en la ciudad, la cual, indicó, se ha fortalecido con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Datos del INEGI muestran una reducción de homicidios en la capital del país durante 2025. ı Foto: Generada por IA

“Estos resultados son parte de la estrategia de seguridad implementada en la capital del país, que se fortalece y complementa con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, la cual también reportó una tendencia a a la baja la tasa de homicidios en todo el país”, se lee en un mensaje de la SSC.

Los datos del INEGI muestran que la reducción observada en la capital también ocurrió a nivel nacional. Durante 2025 se contabilizaron de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio, frente a 33 mil 550 registradas en 2024.

Además, la tasa nacional bajó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Disparos con arma de fuego concentraron 70.8% de los homicidios registrados en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

En el caso de la Ciudad de México, las estadísticas del instituto reflejan una disminución tanto en números absolutos como en la tasa. El número de homicidios pasó de 978 a 817, mientras que la tasa descendió de 10 a 9 casos por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, según el reporte preliminar del organismo.

A nivel nacional, el informe también señala que el disparo con arma de fuego fue el principal medio utilizado para cometer homicidios, al concentrar 70.8 por ciento de los casos registrados. Las armas u objetos punzocortantes ocuparon el segundo lugar, con 9.4 por ciento.

Durante 2025, se registraron 27,989 defunciones por presunto homicidio en México. Los principales medios que se usaron para provocar la muerte fueron:

▪️70.8% disparo con arma de fuego

▪️9.4% armas u objetos punzocortantes



Para el mismo periodo se obtuvo, de manera preliminar,… pic.twitter.com/0fFV05jcLm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 3, 2026

El reporte del INEGI precisa que las cifras corresponden a datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas y se elaboran con información del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y las agencias del Ministerio Público.

El instituto aclara que la clasificación de presuntos homicidios tiene fines estadísticos y no constituye una determinación jurídica sobre los hechos.

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