UNAM aplaza inicio de ciclo escolar en licenciaturas; este martes anuncia fechas para examen de control

Torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria, en una fotografía ilusrtrativa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó recorrer el inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 para las y los alumnos de primer ingreso a licenciatura a raíz de la resolución de la Comisión Técnica de aplicar un “examen de control” a los aspirantes tras los resultados del examen de admisión aplicado por primera vez en línea.

Durante una reunión entre el rector Leonardo Lomelí Vanegas y el Colegio de Directoras y Directores de las Facultades y Escuelas, se acordó que el inicio de clases para alumnos de nuevo ingreso será el lunes 31 de agosto, tanto a quienes vienen de pase reglamentado como los que presentarán el concurso de selección.

En el calendario anual, la fecha de arranque del semestre 2027-1 estaba contemplada para el próximo lunes 10 de agosto.

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Este martes anuncian fechas y sedes para ‘examen de control’

El cambio de fechas también se decidió para el resto de alumnos de licenciatura, para los que la UNAM definió que las clases se reanudarán hasta el 17 de agosto, por lo que cada entidad académica deberá de brindar las indicaciones correspondientes a su comunidad.

En cuanto a la aplicación del “examen de control”, el rector pidió que este 4 de agosto se publique la información sobre las fechas y sedes, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

Aspirantes protestan contra examen de control

Alrededor de un centenar de aspirantes, acompañados por sus familias, protestaron este lunes en Ciudad Universitaria para exigir que la UNAM respete sus lugares y descarte la aplicación de un examen de control, convocado tras una primera prueba en línea debido a sospechas de presuntas irregularidades por los altos puntajes.

Desde el mediodía, las y los jóvenes se dieron cita en la Torre de Rectoría, adonde acudieron para expresar su descontento con la medida anunciada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para definir quiénes conservarán su lugar en alguna licenciatura.

“¡Respeta el resultado, mi lugar ya fue ganado!”, “¡aspirante seleccionado no será burlado!”, “Lomelí, Lomelí, tienes que salir”, gritaban los jóvenes para demandar atención de las autoridades universitarias.

La protesta no tuvo ninguna respuesta y los jóvenes decidieron movilizarse hacia Insurgentes Sur para obstruir la circulación vehicular. Permanecieron en el cruce con la avenida Copilco por alrededor de dos hora y media, donde tampoco fueron atendidos por personal de la casa de estudios, que se mantuvo expectante de la marcha a lo lejos.

Fue hasta pasadas las 16:00 horas cuando regresaron a Rectoría en un intento para que las autoridades recibieran un pliego petitorio.

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cehr