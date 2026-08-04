Nayeli Salvatori anuncia fin de su podcast y se aleja de redes tras burlas a adultos mayores

Nayeli Salvatori Bojalil, diputada de Morena en el Congreso del Estado de Puebla.

La diputada de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil, decidió apartarse “temporalmente” de las redes sociales tras anunciar el fin del podcast Descasadas, en el que, junto a su compañera de bancada, Elvia Graciela Palomares Ramírez, se expresó con desdén sobre las personas adultas mayores.

A través de un par de historias en su cuenta de Instagram, la legisladora local afirmó que necesita “espacio para reflexionar, procesar todo lo ocurrido” tras la controversia por las expresiones consideradas gerontofóbicas.

“Confío en que este tiempo me ayudará a regresar con más claridad y tranquilidad”, agregó sobre su decisión. “Gracias por acompañarme siempre. Nos vemos pronto”, escribió.

Nayeli Salvatori se aleja de redes sociales tras polémica. ı Foto: IG, @naysalvatori

Previamente, Nayeli Salvatori informó la cancelación del podcast Descasadas, al que describió como “un lugar seguro para platicar entre mujeres”.

Al lamentar el cierre del espacio, la legisladora local señaló que “muchas veces ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad”; además, aunque no se refirió explícitamente a los comentarios considerados edadistas, opinó que actualmente una conversación pueden ser “sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar”.

“Por eso, con mucha tristeza, pero también con mucho cariño, queremos decirles que este proyecto llega a su fin. Gracias a todas nuestras descasadas”, expresó. “Este proyecto comenzó con muchísimo amor, con la ilusión de crear un lugar seguro para platicar entre mujeres, y justamente por el cariño que le tenemos, creemos que hoy lo más honesto es despedirlo”, sostuvo.

Nayeli Salvatori anuncia cancelación del podcast Descasadas. ı Foto: IG, @naysalvatori

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cehr