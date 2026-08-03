¿Quién es el esposo de Nayeli Salvatori, la diputada señalada por comentarios sobre adultos mayores?

Las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares están siendo fuertemente criticadas en redes sociales por unos comentarios que hicieron en su videopodcast Descasadas.

En redes sociales los internautas han señalado que Nayeli Salvatori y Graciela Palomares emitieron comentarios ofensivos hacia los adultos mayores durante su participación en el videopodcast Descasadas.

La diputada Graciela Palomares aseguró que el fragmento del podcast fue sacado de contexto, pues aseveró que dichos comentarios se hicieron en un espacio de entretenimiento sin la intención de ofender a ningún sector de la población.

Esto debido a que en el capítulo del podcast; que actualmene ya no se encuentra disponible en plataformas, compartieron su opinión sobre mantener relaciones sentimentales con personas más grandes o más jóvenes que ellas.

Comunicado del podcast Descasadas sobre la polémica ı Foto: Captura de pantalla

Hilda Salvatori, hermana de la diputada Nayeli, señaló que los hombres adultos mayores “huelen a baúl”, mientras que Graciela Palomares dijo que “ya se están pudriendo”.

Por su parte, Nayeli Salvatori no emitió algún comentario; sin embargo, procedió a reírse de los comentarios realizados por ambas participantes.

Luego de que este clip se hiciera viral, la diputada Nayeli Salvatori compartió un comunicado en el que ofrece una disculpa pública “a las personas que se sintieron agraviadas por los comentarios” que realizó en su podcast.

Aseveró que sus comentarios no tenían la intención “de hablar mal, atacar o descalificar a las personas adultas mayores o cualquier grupo en situaión de vulneraribilidad”, y aseguró que emitirá disculpas de nueva cuenta en el próximo capítulo de su videopodcast.

¿Quién es el esposo de Nayeli Salvatori?

Nayeli Salvatori Bojalil es una política mexicana de 40 años de edad que actualmente se desempeña como diputada local en el Congreso del Estado de Puebla por el Distrito 18, y como vicepresidenta de la Mesa Directiva de Morena durante la LXII Legislatura.

La diputada no se encuentra en una relación sentimental, pues desde su última separación definitiva en 2024, no se ha hecho de conocimiento público algún vínculo sentimental de manera oficial.

Nayeli Salvatoria ha estado casada con Mario Alberto Montero Rossano, un empresario y político con quien tiene un hijo de nombre Mario, y con quien actualmente no se encuentra relacionada pues se divorciaron.

Además de su divorcio, en mayo del 2024 se dio a conocer que su relación con David Alfonso Serna García terminó, y posteriormente dio a conocer en el videopodcast Un tal Fredo más detalles de su ruptura amorosa, incluyendo la custodia de su hijo y una denuncia por presunta violencia.

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