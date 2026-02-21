“Protección antes que Prohibición”, destacó

Diputada de Morena en Puebla busca legislar a los Therian: ‘Cualquier persona enferma puede disfrazarse y hacer daño’ | VIDEO

La legisladora advierte riesgos de la subcultura Therian y anuncia iniciativa: “No se trata de criminalizar, sino de prevenir abusos”

Diputada de Morena en Puebla anuncia iniciativa sobre personas Therian
Diputada de Morena en Puebla anuncia iniciativa sobre personas Therian Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La diputada Nayeli Salvatori, integrante de Morena en Puebla, anunció que promoverá medidas legislativas para abordar el fenómeno conocido como Therian, en el que jóvenes se identifican o adoptan conductas de animales no humanos.

Salvatori reconoció que la práctica puede considerarse una forma de expresión personal, pero advirtió sobre riesgos para terceros:

“El problema viene cuando te pones un disfraz de Therian y crees que realmente eres un perro; ahí viene el problema psicológico y también de seguridad. Cualquier persona enferma que quiera acosar fácilmente se puede disfrazar de Therian y acercarse a niños o mujeres”, dijo la legisladora.

TE RECOMENDAMOS:
Detienen a 14 en Veracruz tras cateos simultáneos.
Entre ellos Israel “N”, presunto líder

Detienen a 14 en Veracruz; los vinculan con célula regional del CJNG

La diputada explicó que su intención no es criminalizar a quienes se identifican como Therian, sino analizar posibles riesgos y medidas de protección, especialmente para menores de edad y mujeres.

Salvatori señaló que el movimiento puede derivar en aislamiento social y conductas peligrosas: “Es una forma de buscar pertenencia, pero también puede llevar a situaciones de acoso o daño físico si se aprovecha mal esta identidad”, agregó.

La legisladora insistió: “Sí, voy a legislar”, dejando en claro que su iniciativa está enfocada en la prevención de abusos y protección de la infancia, más que en prohibir la identidad Therian.

El tema ha generado debate en redes sociales y entre especialistas en psicología y derechos humanos, quienes destacan que ser Therian es una identidad subjetiva dentro de subculturas online y no constituye por sí misma un trastorno, aunque reconocen que cualquier identidad puede ser utilizada por personas con intenciones dañinas.

El video completo del mensaje de Salvatori se difundió en sus redes oficiales, donde invita a la ciudadanía a reflexionar sobre los riesgos y la importancia de proteger a los grupos vulnerables mientras se respeta la libertad de expresión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El desarrollo Ciudad Pedregoso, entre Coyuca y Acapulco, contempla 1,200 viviendas y nueva infraestructura urbana como parte de la estrategia federal para reducir el rezago habitacional en Guerrero.
Buscan combatir rezago

Arranca construcción de 1,200 viviendas en Ciudad Pedregoso para familias vulnerables