Primer simulacro nacional 2026: palabra clave antes de la alerta sísmica en el celular

La alarma llegará a celulares con la leyenda "Esto es un simulacro"

México se prepara para el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio masivo que busca llevar la cultura de la prevención a la era digital. No solo sonarán los altavoces en las calles, millones de ciudadanos recibirán una notificación directamente en sus teléfonos celulares.

Este ejercicio, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), coincide con el aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil y probará la eficacia del sistema de alertas masivas en dispositivos móviles.

El ejercicio se hará en la primera semana de mayo ı Foto: Cuartoscuro

El mensaje en tu celular: La palabra clave

Para evitar pánico innecesario, las autoridades han revelado el texto exacto que aparecerá de forma automática en las pantallas de los teléfonos.

El aviso utilizará tecnología de “difusión por celdas”, lo que permite que el mensaje llegue incluso si el dispositivo no tiene saldo o datos móviles.

El texto que verás y que funcionará como identificador es:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”

La alerta móvil hará que tu celular suene y vibre con fuerza, incluso si está en silencio. El aviso aparecerá sobre cualquier aplicación que estés usando, por lo que es importante mantener tu teléfono actualizado para asegurar que siempre te llegue el mensaje.

Fecha y horario Primer simulacro nacional 2026

Este año, el ejercicio medirá tres cosas, que la alerta llegue a todos los celulares sin importar la compañía, qué tan rápido evacua la gente y qué tan bien se coordinan las instituciones públicas y privadas.

📢 ¡Prepárate y participa en el Primer Simulacro Nacional 2026 por Sismo!



El próximo 6 de mayo, en punto de las 11:00 horas, se activará la #AlertaSísmica.



Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:



🔗 https://t.co/hktzZJgTls



⛑️🦺 Con este ejercicio reforzamos los protocolos… pic.twitter.com/ixaPngzv14 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026

Ten todo listo para participar en este ejercicio estés donde estés.

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026.

Hora: 11:00 AM (Centro de México).

Zonas prioritarias: Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla (aunque la participación es nacional).

Las autoridades recuerdan que realizar estos ejercicios permite identificar fallas y corregirlas antes de que ocurra una emergencia real, protegiendo así la vida de millones de mexicanos.