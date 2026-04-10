¿A qué hora suena la alerta sísmica? Horario y detalles del simulacro de mayo 2026

El ejercicio se hará en la primera semana de mayo

Para fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante desastres naturales, el Gobierno Federal, a través de la SSPC y la CNPC, ha anunciado el Primer Simulacro Nacional 2026.

Este ejercicio masivo no solo activará los altavoces públicos, sino que integrará tecnología móvil para probar la eficacia del sistema de alertas en dispositivos celulares en todo el país.

La alarma llegará a celulares con la leyenda "Esto es un simulacro" ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo y a qué hora será el simulacro?

Para evitar confusiones, las autoridades han establecido una fecha y horario específicos.

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026.

Hora de activación: 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Los dispositivos móviles recibirán una notificación con el texto: “ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

A diferencia de ediciones anteriores, el simulacro de mayo 2026 prioriza la conectividad digital al enfocarse en tres objetivos: verificar la cobertura para comprobar que la alerta llegue correctamente a distintas compañías y modelos de celular, practicar la evacuación y puntos de reunión seguros, y finalmente, medir los tiempos para evaluar cuánto tarda la población en resguardarse tras recibir el aviso.

📢 ¡Prepárate y participa en el Primer Simulacro Nacional 2026 por Sismo!



El próximo 6 de mayo, en punto de las 11:00 horas, se activará la #AlertaSísmica.



Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:



🔗 https://t.co/hktzZJgTls



⛑️🦺 Con este ejercicio reforzamos los protocolos… pic.twitter.com/ixaPngzv14 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026

Recomendaciones importantes

Para asegurar un ejercicio ordenado y efectivo, Protección Civil sugiere:

Informar a personas vulnerables: Avisar con antelación a niños, adultos mayores o personas con ansiedad para evitar crisis emocionales.

Revisar el plan familiar: Confirmar que no haya obstáculos en pasillos o escaleras y conocer la ruta de salida.

No saturar redes: Evitar llamadas innecesarias durante el ejercicio para simular el comportamiento de una red en una emergencia real.

La participación activa en estos protocolos salva vidas. Se exhorta a familias e instituciones a sumarse este 6 de mayo a las 11:00 de la mañana de manera responsable y calmada.