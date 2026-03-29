¿Cuándo es el segundo Simulacro Nacional 2026?

Los simulacros funconan como un ensayo en el que las personas que residen o se encuentran en México pueden conocer las medidas de prevención y cuidado que se deben tomar antes, durante y después de un sismo.

Con los simulacros no sólo las personas pueden prepararse, pues además las autoridades pueden comprobar si las acciones de prevención que tienen activas son eficientes para este tipo de desastres.

Esta actividad fomenta la cultura de protección civil entre la comunidad, por lo que es importante que todas las personas participen, pues así pueden familiarizarse mejor con las maneras de actuar durante una emergencia.

Alerta Sísmica ı Foto: Especial

Simulacro Nacional 2026

Este 2026 el primer Simulacro Nacional se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, por lo que actualmente se tiene abierta una plataforma para registrar los inmuebles que van a participar, y esta cierra registros a las 23:59 horas del 5 de mayo.

La hopótesis del primer Simulacro Nacional 2026 es un sismo con magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, una profundidad de 18 kilómetros y con una falla inversa de bajo ángulo.

El segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el 19 de septiembre del 2026 a las 11:00 horas, con lo que este será el primero que se realizará en sábado, lo que permitirá que muchas familias puedan organizar y llevar acabo un plan de desastres.

Durante el Simulacro Nacional las personas podrán recibir la alerta que fue actualizada recientemente en sus celulares, por lo que en el mensaje que emite se podrá leer la leyenda Alerta Máxima.

De acuerdo con Protección Civil, la Alerta Sísmica sonará en los más de 14 mil altavoces localizados en la CDMX, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán, y Morelos.

Hipotesisdel Primer Simulacro Nacional 2026 ı Foto: Protección Civil

¿Qué debemos hacer en el simulacro?

Si te encuentras en casa, es recomendable conocer el lugar de mayor resistencia en caso de que debas permanecer dentro; así como identificar las rutas de evacuación en las que puedas salir más rápido.

También es indispensable que cada miembro de la familia conozca las acciones que le tocan, como desconectar aparatos eléctricos, cerrar las llaves de paso de gas y agua, tener un botiquín portátil o sacar la mochila de vida, así como brindar ayuda a las personas mayores o quienes requieran asistencia.

Al estar en un espacio de trabajo o un espacio público se deben seguir las instrucciones de las personas de Protección Civil o aquellas que pertenezcan a las brigadas correspondientes.

¿Qué hacer en un simulacro? ı Foto: Especial

Se deben tener localizados los puntos de reunión seguros, que generalmente se encuentran señalados con un recuadro verde que tiene un círculo blanco y cuatro flechas a cada lado señalándolo.

Los puntos de reunión o áreas seguras se encuentran ubicadas en áreas al exterior de los edificios, estacionamientos o espacios a prueba de incendios que son designados como espacio seguro para desastres o emergencias.

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