Simulacro Nacional 2026: Fecha, hora y lugares donde sonará la alerta sísmica en México

El próximo Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha confirmada y será una de las principales acciones de prevención en México para fortalecer la respuesta ante sismos.

¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional 2026 en México?

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el ejercicio se realizará el próximo miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

Este simulacro forma parte de una estrategia nacional orientada a reforzar la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de reacción tanto de la población como de las instituciones ante una emergencia sísmica.

Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!



🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

Estados donde sonará la alerta sísmica este 6 de mayo

Durante el simulacro, la alerta sísmica sonará a través de altavoces instalados principalmente en zonas urbanas de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Michoacán y Colima, entidades que cuentan con cobertura del sistema de alertamiento.

En estas regiones, el sonido característico de la alerta marcará el inicio del ejercicio, lo que permitirá a la población poner en práctica protocolos de evacuación o repliegue.

La alerta se activará mediante altavoces distribuidos en espacios públicos, además de sistemas de radio y televisión, con el objetivo de garantizar una amplia cobertura durante el ejercicio.

¿Habrá alerta en celulares durante el simulacro nacional?

Además, como parte de las pruebas tecnológicas, se prevé el envío de mensajes de alerta a teléfonos celulares mediante el sistema de difusión masiva, lo que permitirá evaluar el alcance y funcionamiento de esta herramienta en todo el país.

Activa la alerta sismica en tu celular ı Foto: Especial La Razón

Simulacros programados en México durante 2026

Cabe señalar que este será uno de los tres ejercicios previstos para 2026. El primero se realizó de manera regional el pasado 18 de febrero en el centro del país, mientras que el segundo simulacro nacional está programado para el 19 de septiembre, fecha emblemática en la memoria sísmica de México.

Recomendaciones antes, durante y después del simulacro

Las autoridades han reiterado que la participación ciudadana es fundamental, ya que estos ejercicios permiten identificar rutas de evacuación, medir tiempos de respuesta y detectar posibles fallas en los protocolos de seguridad.

Asimismo, se recomienda a la población ubicar salidas de emergencia, puntos de reunión y mantener la calma durante el desarrollo del simulacro.

Aunque se trata de un ejercicio preventivo, especialistas subrayan que este tipo de actividades pueden marcar la diferencia en una situación real, especialmente en un país con alta actividad sísmica como México.

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MSL