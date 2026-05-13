Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 13 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este miércoles 13 de mayo, con condiciones mayormente estables; sin embargo, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta concentración vehicular.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 13 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando incrementa la movilidad laboral y de transporte de carga.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas derivadas de incidentes menores, como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales, lo que puede generar reducciones de velocidad en distintos puntos de la vía. Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se reporta mayor carga vehicular este miércoles incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se presentan cuellos de botella frecuentes.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad en distintos momentos del día.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral.

Posibles afectaciones durante el día

Además de la carga vehicular habitual, autoridades no descartan afectaciones derivadas de:

Percances viales menores que impacten parcialmente la circulación.

Incremento en tiempos de espera en casetas.

Trabajos de mantenimiento o supervisión en algunos tramos de la autopista.

Presencia de transporte pesado en horarios de alta movilidad.

Aunque hasta el momento no hay cierres confirmados, las condiciones del tránsito pueden modificarse rápidamente debido al flujo constante que registra esta vía.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla se mantiene como uno de los corredores carreteros más transitados del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL