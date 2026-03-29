¿Cuántos simulacros habrá en 2026?

En mayo se realizará el Primer Simulacro Nacional del año; y pese a que ya se realizó uno en febrero, en dicha ocasión se trató solamente de un simulacro regional y no de uno nacional.

El 18 de febrero se realizó el primer simulacro regional de la Ciudad de México y el Estado de México, con la finalidad de que se reforzara la capacidad de respuesta ante emergencias en el centro del país.

Durante dicho simulacro se activaron los 13 mil 900 altavoces que se encuentran en ambas entidades, y también se emitió una alerta por medio de los teléfonos celulares con la finalidad de garantizar la efectividad de esta.

Primer Simulacro 2026 CDMX y Edomex ı Foto: Redes Sociales

Simulacros 2026

Para este 2026 se tienen programados tres simulacros: el pasado simulacro regional y dos simulacros nacionales, de acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

El primer Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, por lo que esta fecha coincide con el 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional del Protección Civil.

Mientras que el segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas, y este será el primero en la historia en realizarse durante el día sábado.

Debido a esto, se podrá evaluar los mecanismos de actuación y la organización que tiene cada familia en los hogares, pues al ocurrir en fin de semana se podrán aplicar los mecanismos de prevención y protección fuera de un contexto escolar y laboral.

Registro de inmuebles Primer Simulacro Nacional 2026 ı Foto: CNPC

¿Qué hacer durante un simulacro en casa?

Las personas que se encuentren en su domicilio durante un simulacro pueden poner a prueba las medidas de prevención y protección que tomarán en caso de que se registre un desastre natural.

Debido a esto, se recomienda ubicar lugar de mayor resistencia para aquellas personas que; por algún motivo, deban permanecer dentro de casa cuando se registre un sismo.

También es indispensable identificar las rutas de evacuación en las que se pueda salir más rápido y con mayor seguridad, así como establecer acciones que cada miembro de la familia debe realizar.

Entre estas acciones se deben encontrar medidas como desconectar aparatos eléctricos, cerrar las llaves de paso de gas y agua, tener un botiquín portátil, y sacar la mochila de vida; así como brindar ayuda a las personas mayores o quienes requieran asistencia.

Entre las medidas también debe tomarse en cuenta localizar los puntos de reunión seguros, los cuáles se encuentran regularmente ubicados en áreas al exterior de los edificios o estacionamientos marcados con un cuadro verde que tiene un círculo y flechas blancas.

Punto de reunión ı Foto: Especial

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