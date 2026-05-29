García Harfuch descarta ruta presidencial al 2030

EL TITULAR de la SSPC, Omar García Harfuch, el pasado 20 de mayo en conferencia

OMAR GARCÍA Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que busque la Presidencia en 2030 y afirmó que la dependencia no permite una agenda política paralela, debido a la responsabilidad que implica encabezar la estrategia federal contra la violencia.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, el funcionario federal sostuvo que su permanencia en el cargo depende de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo designó como responsable de esa área dentro del Gabinete de Seguridad.

Para el secretario, una aspiración presidencial en este momento resultaría incompatible con las tareas del Gabinete de Seguridad. También afirmó que pensar en una candidatura sería una falta de respeto para sus compañeros, quienes arriesgan la vida en distintas regiones del país.

García Harfuch subrayó que su responsabilidad actual está vinculada con una estrategia que involucra a instituciones civiles, militares y áreas de inteligencia.

El funcionario también rechazó atribuirse de manera personal los resultados difundidos por el gabinete.

Según dijo, las cifras corresponden al trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia y la propia dependencia que encabeza.

Al hablar de su nivel de aprobación, García Harfuch consideró que la comunicación de los resultados de seguridad puede influir en la percepción ciudadana sobre su desempeño, aunque insistió en que esos avances no pertenecen a una sola persona.

Además, colocó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como la figura que dirige la estrategia nacional desde las reuniones diarias del gabinete.

Sostuvo que su formación profesional parte de la disciplina y la lealtad institucional. Por ello, evitó colocarse en una ruta electoral y remarcó que su prioridad sigue en la operación federal contra los delitos de mayor impacto.