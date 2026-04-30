Cae Guillermo ‘N’, presunto líder de ‘Los Soto Jiménez’, vinculados a fraude con venta de autos

Autoridades de seguridad lograron ubicar y frenar a un hombre identificado como Guillermo “N” mejor conocido como “Soto Memín”, a quien se le relaciona como posible líder del grupo delictivo conocido como Los Soto Jiménez, vinculado con fraudes en la compra-venta de vehículos de lujo.

El operativo se llevó a cabo con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México, personal de @SSPCMexico, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, cumplimentó una orden de aprehensión por asociación delictuosa contra Guillermo “N”, señalado como uno de los líderes de “Los… pic.twitter.com/FDHr6KEqbx — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 30, 2026

La detención de “Soto Memín” ocurrió tras labores de inteligencia y seguimiento por parte de corporaciones de seguridad, en un despliegue que permitió ubicarlo y proceder en su contra.

¿Quiénes son Los Soto Jiménez?

Los Soto Jiménez son identificados como una célula delictiva de alcance regional, presuntamente involucrada en actividades como narcomenudeo, extorsión y control territorial en zonas específicas.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización habría construido un esquema de fraude basado en la simulación de transacciones financieras.

El mecanismo era relativamente sofisticado: utilizaban documentación bancaria apócrifa o cuentas sin fondos para aparentar pagos legítimos al momento de cerrar operaciones por vehículos de alta gama.

Con este método, lograban concretar la entrega de unidades sin que el dinero realmente se reflejara, afectando a vendedores en distintas entidades.

Las indagatorias apuntan a que el grupo no operaba de manera local, sino que tenía presencia en varias partes del país. Entre los estados donde se detectaron operaciones se encuentran Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, el Estado de México y la propia capital del país.

Este alcance sugiere una estructura con cierto nivel de coordinación y movilidad, enfocada en detectar oportunidades de fraude en distintos mercados de autos de lujo.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad señaló que, a través de labores de inteligencia y coordinación con instancias locales, se continuará con acciones para desmantelar organizaciones que afectan el patrimonio de la ciudadanía.

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MSL