Primer simulacro nacional 2026: qué hacer con tus mascotas

Participa con tus animales de compañía este 6 de mayo

El próximo miércoles 6 de mayo, a las 11:00 horas, México llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026. Aunque el objetivo principal es ensayar los protocolos de evacuación humana, las autoridades de Protección Civil y especialistas de la UNAM subrayan la importancia de integrar a las mascotas en este ejercicio.

Durante un sismo real, el miedo puede provocar que los animales huyan o se escondan, dificultando su rescate. Por ello, el simulacro es el momento ideal para practicar cómo mantenerlos a salvo.

Mantén una mochila de emergencia con artículos de tus mascotas ı Foto: Cuartoscuro

¿Cómo participar con tu mascota sin riesgos?

De acuerdo con la Guía de Plan Familiar de Protección Civil, si vives con perros, gatos u otros animales, debes considerarlos como un miembro más del grupo. Sigue estos pasos durante el ejercicio:

Llamado de emergencia: Al sonar la alerta, llama a tu mascota de forma calmada para que evacue contigo o llévala a una zona de menor riesgo previamente identificada.

Control de estrés: Se sugiere el uso de productos a base de feromonas si tu mascota es muy nerviosa, para ayudarla a mantener la calma ante el sonido de la alerta. Puedes conseguirlos en veterinarias.

Entrenamiento: Acostumbra a tus animales al uso de la transportadora y al arnés. Esto evitará forcejeos innecesarios en un momento de crisis.

Identificación total: Asegúrate de que porten un collar con placa que incluya tu teléfono y su RUAC (Registro Único de Animales de Compañía).

📢 ¡Prepárate y participa en el Primer Simulacro Nacional 2026 por Sismo!



El próximo 6 de mayo, en punto de las 11:00 horas, se activará la #AlertaSísmica.



Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:



🔗 https://t.co/hktzZJgTls



⛑️🦺 Con este ejercicio reforzamos los protocolos… pic.twitter.com/ixaPngzv14 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026

Kit de emergencia para mascotas

Así como tú tienes un kit de supervivencia, tu perro o gato necesita el suyo. Los expertos recomiendan tener lista una mochila que incluya:

Alimento y agua: Suficiente para al menos cinco días .

Documentación: Copia de la cartilla de vacunación, historial clínico y una fotografía reciente (útil en caso de extravío).

Higiene y confort: Platos portátiles, una cobija y algún juguete que le sea familiar para reducir su ansiedad.

Botiquín: Medicamentos específicos si el animal necesita algún tratamiento.

Para que no pierdas a tu mascota tras un sismo, identifica antes sus escondites (como bajo la cama) para encontrarla rápido. Mantén la calma, pues si te ven asustado ellos también entrarán en pánico.

Aprovecha este simulacro para ensayar la mejor ruta de salida junto con ellos. Recuerda que la prevención es un acto de responsabilidad comunitaria que incluye a todos los seres sintientes del hogar.