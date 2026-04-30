Clara Brugada baila con un robot en Utopía de Azcapotzalco y se hace viral | VIDEO

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Ceylán en la alcaldía Azcapotzalco, en donde, con motivo de la escuela de robótica que habrá en el plantel, protagonizó un momento tan particular como divertido: bailar acompañada de un robot.

A través de redes sociales, se difundió un video que atestigua cómo, al término de la inauguración de la Utopía en Azcapotzalco, Brugada Molina protagoniza un divertido momento con un robot humanoide.

🥳Hoy celebramos la inauguración de una nueva #UTOPÍA en @AzcapotzalcoMx. 🦋✨



🪁 #CiudadUtopía | 30 mil m² donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán acceder de forma gratuita a actividades deportivas, culturales, recreativas y de bienestar, además de servicios… pic.twitter.com/jB2gCebQMS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 30, 2026

En la grabación se mira cómo la jefa de Gobierno toma al robot de las manos y lo balancea de lado a lado, mientras, al fondo, una persona tararea una melodía al ritmo de lo que parece ser un danzón.

Rodeándola en un círculo, los asistentes, invitados y la prensa observan con curiosidad y alegría mientras graban. Al final, el momento termina en medio de aplausos.

En redes sociales, el momento causó júbilo y risas entre los internautas, quienes recordaron que momentos como éste han ameritado un chiste recurrente de que México es “surrealista” o “le gana a la Inteligencia Artificial”. Mientras que otros celebraron que la Ciudad de México se esté colocando a la vanguardia de la robótica.

El robot que aparece en el video es un modelo Walker S desarrollado por la empresa china UBTECH Robotics. Se caracteriza por su estructura física que imita a la del ser humano y su capacidad para replicar movimientos de cualquier persona.

📲La Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM sacó los "prohibidos" con un robot humanoide 🤖de tecnología china durante la inauguración de la 'Utopía Ceylán' en Azcapotzalco pic.twitter.com/vx9nP5ZN1N — xevt - xhvt (@xevtfm) April 30, 2026

Estos robots utilizan un entrenamiento basado en la Inteligencia Artificial para procesar instrucciones complejas y comunicarse de forma natural con las personas.

Inauguran Utopía Ceylán en Azcapotzalco, con escuela de robótica

La aparición de un robot de este tipo en Azcapotzalco no es casualidad, formó parte de la inauguración de la Utopía Ceylán en dicha alcaldía.

Como lo anunciaron autoridades capitalinas, la Utopía Ceylán contará con un espacio de 30 mil metros cuadrados donde niñas, niños, jóvenes y adultos podrán acceder de forma gratuita a actividades deportivas, culturales, recreativas y de bienestar.

Aunque la mayoría del espacio de la Utopía estará destinado al deporte, una de las principales características del recinto es que contará con una academia y laboratorio de robótica, con lo que el Gobierno capitalino busca impulsar el acercamiento de esta área a jóvenes y adultos.

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