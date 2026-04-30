Así es la casa en la que Erika ‘N’ se escondió en Venezuela luego de asesinar a Carolina Flores

Erika “N”, suegra de Carolina Flores, fue detenida en Venezuela por el asesinato de la exreina de belleza y tras el crimen las mujer se fue a esconder en un departamento en una exclusiva zona al que llegó para esconderse por matar a su nuera.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó, en un comunicado, de la detención de la señora en Venezuela, cuya acción se logró en coordinación con la policía de ese país, ya que la mujer contaba con una ficha de búsqueda de la Interpol.

Así es la casa en la que Erika ‘N’ se escondió tras matar a s Carolina Flores

Según los datos, la mujer llegó a Venezuela luego de que asesinó a su nuera a balazos y se ocultó en una exclusiva zona de departamentos en El Hatillo, Caracas.

Asimismo se dio a conocer que la presunta feminicida de Carolina Flores rentó un departamento en esta zona a través de la plataforma de Airbnb.

En las redes sociales se empezó a difundir la fachada del edificio en el que se quedó Erika “N” para esconderse de las autoridades.

Aquí fue detenida Érika María N, la asesina de Caro Flores:



Es un apartamento en Caracas, Venezuela, a donde llegó el 16 de abril (un día después del crimen) vía Panamá.



Fue Interpol la que la capturó.



Está en proceso el papeleo para la extradición. https://t.co/JAcEqQNYJ9 pic.twitter.com/GjSkCNEOxH — Antonio Nieto (@siete_letras) April 30, 2026

Sin embargo, la policía de Venezuela la detuvo, primero por desacato a la autoridad y cuando se tramitó la ficha roja de la Interpol fue cuando se formalizó la detención de la mujer.

Según los datos ella negó el crimen en primera instancia, hasta que se le dijo que había un video en que capta el momento en el que ella mata a su nuera y fue cuando solicitó un abogado.

Asimismo, se dio a conocer que Erika “N” entró a Venezuela vía Panamá, un día después de que mató a Carolina Flores, mismo tiempo que tardó su hijo en notificar a las autoridades que ella había asesinado a la exreina de belleza.

Erika está a bajo custodia de las autoridades de Venezuela, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México y que sea juzgada por las autoridades mexicanas por haber asesinado a Carolina Flores.

El video de Erika “N” asesinando a Carolina Flores

En el video que captó el momento del crimen se puede ver y escuchar el momento en el que la señora detona el arma para darle un primer disparo a Carolina, quien empieza a gritar de dolor, y posteriormente la remata con varios disparos hasta dejarla sin vida.

Su hijo le pregunta que qué hizo, a lo que la señora le responde que Carolina la hizo enojar.

“Es mi familia”, le responde su hijo, a lo que Erika “N” le dice que no “No es tu familia, es mía. Tu eres mío y ella te robó”, fueron las palabras que dijo la señora tras arrebatarle la vida a Carolina Flores.

También se dio a conocer que, supuestamente, el esposo de Carolina Flores reportó el crimen un día después porque ellos dos tenían un bebé que estaba lactando y lo que desató perturbadores cuestionamientos en redes sociales sobre que si el hombre intentó darle de comer al bebé del cadáver de su mamá. Los usuarios de Internet así como la familia de Carolina Flores exigen justicia.