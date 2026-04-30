¿Quién es Emiliano ‘N’, el sujeto que engañó a su novia para asesinar a su familia en Azcapotzalco?

El implicado tenía una relación sentimental con la víctima

Se actualiza el caso de la familia asesinada en la colonia Nueva Santa María. La Fiscalía de la Ciudad de México señala a Emiliano “N”, un joven de 20 años, como el responsable de planear y ejecutar el crimen.

Según los reportes, mantenía una relación de noviazgo con Valentina, la hija mayor de 16 años, a quien conoció en la escuela. Esta cercanía fue la llave que permitió a los agresores entrar a la vivienda en la esquina de Begonias y Guanábanas sin necesidad de forzar puertas ni romper ventanas.

Las líneas de investigación mencionan un perfil violento del detenido. Se sabe que los padres de la menor, Alejandra Barrios y Omar Cejudo, se oponían a la relación debido al comportamiento agresivo del joven, lo que habría generado resentimiento en el imputado.

Detenido junto a otros 3 implicados por multihomicidio ı Foto: Redes sociales

El día del crimen, Emiliano “N” habría acudido al domicilio acompañado de cómplices. Al ser reconocido por la familia, se le permitió el acceso, momento que presuntamente aprovecharon para someter y asesinar con armas punzocortantes a la pareja y a sus dos hijas, Valentina de 16 años y Romina de 12.

Tras el multihomicidio, los agresores saquearon la propiedad y huyeron en vehículos pertenecientes a las víctimas.

La captura: Persecución y fuego cruzado

Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia y el seguimiento del GPS de los autos robados, las autoridades ubicaron la ruta de escape hacia el Estado de México.

Durante el operativo, elementos de la SSC, en coordinación con la policía de Atizapán de Zaragoza y fuerzas federales, lograron cercar a los sospechosos en territorio mexiquense.

Al verse rodeados, los implicados iniciaron un enfrentamiento abriendo fuego contra los agentes.

Finalmente, se logró el arresto de Emiliano “N”, quien fue localizado y capturado en un hotel donde intentaba ocultarse, en el lugar, se encontraba en posesión de uno de los vehículos robados de la escena del crimen.

▶️ #Video | ⭕ En #AlMedioDíaConSolórzano, Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC), Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, habló sobre la detención de presuntos asesinos de una familia en Azcapotzalco. 🧐 Los implicados fueron localizados en Atizapán de Zaragoza,… pic.twitter.com/cKejrOlIDf — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 29, 2026

¿Quién era la familia de Emiliano “N”?

Emiliano “N” no actuó solo. En el operativo fueron detenidas otras tres personas, identificadas como familiares y colaboradores cercanos del joven. Al momento de su detención se les aseguraron: joyas y ropa robadas de la casa en Azcapotzalco, armas de fuego y cartuchos útiles y dosis de droga.

Entre los detenidos se encuentran:

José María “N” de 21 años hermano de Emiliano.

María de Jesús “N” de 24 años hermana de Emiliano.

Francisco Javier “N” de 36 años cuñado

Los implicados han sido trasladados bajo custodia y puestos a disposición del Ministerio Público.

Mientras tanto, la comunidad de la Nueva Santa María exige justicia para Alejandra, Omar, Valentina y Romina, víctimas de una traición que terminó en tragedia.