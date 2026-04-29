Familia asesinada en Azcapotzalco: Revelan que un detenido era novio de una de las víctimas

El caso de la familia asesinada en Azcapotzalco en la colonia Nueva Santa María reveló que ya fueron detenidas cuatro personas, además de que se dieron a conocer nuevos detalles sobre este multihomicidio.

El Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que fueron cuatro personas las que fueron asesinadas en el domicilio ubicado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

Se trata de tres mujeres y un hombre que fueron atacadas dentro de la vivienda con un arma punzocortante.

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Este miércoles 29 de abril, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho informó que fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido el 28 de abril.

Los detenidos son María de Jesus “N”, José María “N”, Francisco Javier “N”, y Emiliano “N”, este último realizó disparos en contra del personal policial y los uniformados repelieron la agresión y lo hirieron.

En la captura los elementos de seguridad aseguraron camionetas, dos armas de fuego y otros objetos posiblemente robados del domicilio.

Uno de los detenidos habría sido novio de una de las víctima

Tras darse a conocer la detención de los presuntos asesinos de la familia de Azcapotzalco se reveló que uno de los detenido habría sido novio de una de las víctimas del homicidio.

El periodista Antonio Nieto informó en su cuenta de X que “Uno de ellos, Emiliano, tenía un noviazgo con Valentina, una de las víctimas”.

Además, publicó una fotografía en la que aparecen juntos con otras personas.

El periodista señaló que los detenidos “son de los ‘Julios: Es una banda dedicada al narco, extorsión y despojo en Edomex. Los sospechosos quisieron ‘calentarle’ la plaza a la Unión con el mensaje”, escribió en la red social.

Asesinato de familia en Azcapotzalco ı Foto: X

¿Quiénes son las víctimas?

Fueron cuatro personas asesinadas en Azcapotzalco y se trata de: