Cae sujeto acusado de fotografiar a mujer en Línea 3; ‘en el Metro hay cero tolerancia al acoso sexual’: Rubalcava

Un hombre fue detenido por efectivos de la Policía Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dentro de las instalaciones de la estación Zapata, de la Línea 3 del Metro, por presuntamente, fotografiar a una mujer sin su consentimiento, por lo que solicitó el apoyo de los uniformados y lo arrestaron.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, la mujer se dirigía de la Línea 3 hacia la Línea 12, en el transbordo de la estación Zapata, cuando se percató que un sujeto le estaba sacando varias fotografías con su teléfono celular, por lo que lo increpó, cuestionándole su actitud, por lo que de inmediato pidió el apoyo de los uniformados de la SSC, en la estación.

Al realizar una revisión, el sujeto negó la acusación, pero la adolescente reafirmó su acusación y los efectivos de la PBI lo detuvieron y solicitaron una patrulla, para trasladarlo ante la agencia del Ministerio Público, donde las pruebas y evidencias deslindarán responsabilidades.

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A través de su cuenta de X, el director del Metro, Adrián Rubalcava, reiteró a través de un mensaje, que no habrá tolerancia contra el acoso sexual ni la violencia de género, dentro de las instalaciones del Metro y destacó el apoyo de los uniformados y la denuncia de la mujer presuntamente afectada.

Reitero, en el @MetroCDMX hay cero tolerancia al acoso sexual.

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la @SSC_CDMX brindaron apoyo a una menor en la estación Zapata de la Línea 3, quien reportó haber sido fotografiada sin su consentimiento mientras viajaba en la Línea… pic.twitter.com/zhuMbKpJh0 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 29, 2026

FGR