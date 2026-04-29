Refugio Franciscano acuerda con CDMX regreso de animales y campaña de adopción

Los representantes del albergue se dijeron contentos de que los animales están en buenas condiciones

El Refugio Franciscano informó vía X que alcanzaron acuerdos con las autoridades de la Ciudad de México para el regreso de los animales a su albergue, así como la implementación de una campaña conjunta de adopción.

Dicho acuerdo se da a 112 días de que casi 900 animales, entre perros y gatos, fueron retirados del inmueble del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa durante una operación el pasado 7 de enero hecha por autoridades capitalinas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Estos tienen como premisa dos cuestiones básicas. Primero, lo que siempre hemos dicho: el regreso de los franciscanos a su hogar. Segundo, una campaña de adopción en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México”, señaló el refugio en un comunicado.

La organización detalló que, como parte de esta estrategia, se utilizará un protocolo de adopción trabajado de manera conjunta con las autoridades, con el fin de asegurar que los animales sean colocados en hogares adecuados.

“Para que los franciscanitos que sean aptos para darse en adopción encuentren un lugar digno y seguro”, indicó.

El refugio explicó que el siguiente paso será formalizar los acuerdos por escrito, así como concluir las revisiones técnicas del albergue por parte de especialistas, quienes evaluarán las condiciones del espacio para recibir nuevamente a los animales.

“Ahora nuestra tarea es poner dichos acuerdos por escrito y terminar las acciones de revisión por peritos expertos de nuestro albergue y sus condiciones para recibir a los franciscanitos”, puntualizó.

En el mismo comunicado, el Refugio Franciscano agradeció la participación de más de mil 200 voluntarios que colaboraron en la rehabilitación del espacio. Asimismo, anunció que en los próximos días peritos acudirán a sus instalaciones para verificar si las adecuaciones son aptas para el retorno de los animales.

Integrantes del Refugio Franciscano bloquean Paseo de la Reforma ı Foto: Fernanda Rangel

Finalmente, el refugio reiteró que aquellos animales que no sean adoptados permanecerán bajo su resguardo. “Los que no puedan ser adoptados, como siempre, quedarán en nuestro albergue a nuestro cuidado, llenos de amor y atención”, aseguró.

En paralelo, este miércoles a las 11 horas estaba prevista una conferencia de prensa encabezada por el patronato del refugio; sin embargo, a través de sus canales de comunicación se informó que no asistirían.

El Refugio Franciscano indicó que la conferencia será reprogramada, aunque hasta el momento no se ha definido una nueva fecha.

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MSL