Metro CDMX HOY 29 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 29 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 3, 5, 7, 9 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 2, 8 y B. Personal se encuentra apoyando… pic.twitter.com/ZTkaFTJU2G — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

El reporte operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro indica un comportamiento mixto en la red este día.

Mientras que las Líneas 1, 3, 5, 7, 9 y A presentan un avance continuo con circulación constante de trenes, el sistema no está exento de presiones en horas de alta demanda.

En particular, las Líneas 2, 8 y B registran una afluencia elevada de usuarios, lo que suele traducirse en andenes saturados, mayores tiempos de espera y trenes con alta ocupación.

Ante este escenario, personal operativo se mantiene desplegado en estaciones estratégicas para agilizar el flujo de pasajeros, coordinar ascensos y descensos, y evitar mayores retrasos.

No obstante, las autoridades advierten que el servicio puede modificarse de forma repentina debido a eventualidades técnicas o incidentes propios de la operación diaria, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de canales oficiales y considerar tiempos adicionales de traslado.

Otras líneas con retraso

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/3IwPlbHTnN — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

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MSL