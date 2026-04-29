Metro CDMX HOY 29 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 29 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
El reporte operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro indica un comportamiento mixto en la red este día.
Mientras que las Líneas 1, 3, 5, 7, 9 y A presentan un avance continuo con circulación constante de trenes, el sistema no está exento de presiones en horas de alta demanda.
En particular, las Líneas 2, 8 y B registran una afluencia elevada de usuarios, lo que suele traducirse en andenes saturados, mayores tiempos de espera y trenes con alta ocupación.
Ante este escenario, personal operativo se mantiene desplegado en estaciones estratégicas para agilizar el flujo de pasajeros, coordinar ascensos y descensos, y evitar mayores retrasos.
No obstante, las autoridades advierten que el servicio puede modificarse de forma repentina debido a eventualidades técnicas o incidentes propios de la operación diaria, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de canales oficiales y considerar tiempos adicionales de traslado.
Otras líneas con retraso
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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MSL