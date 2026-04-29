Morena perfila a Cynthia López Castro para recuperar alcaldía Cuauhtémoc en 2027

Cynthia López Castro es respaldada por Morena para ir por la Cuauhtémoc en 2027

Legisladores y funcionarios de Morena cerraron filas en torno a la senadora Cynthia López Castro y la respaldaron para recuperar la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027.

Los liderazgos del partido avalaron la proyección de la legisladora como uno de los perfiles considerados en la contienda. Por ejemplo, el senador Gerardo Fernández Noroña, quien señaló que van a “rescatar la alcaldía Cuauhtémoc” en los próximos comicios.

Durante la presentación de su informe legislativo en la Antigua Casona de Xicoténcatl, Cynthia López Castro asumió el compromiso de recorrer las 16 alcaldías de la capital con un enfoque territorial.

Asimismo, criticó la administración de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc y dijo que“la transformación llegará con trabajo, resultados, acciones, y con gente honesta, con manos limpias y una profunda vocación de servicio”.

Por otra parte, en materia legislativa, la legisladora ha impulsado iniciativas para fortalecer los derechos ciudadanos. Entre ellas, destaca la aprobación en el pleno de la protección de datos personales de menores en escuelas, así como la tipificación del acoso laboral como delito, propuesta que ya cuenta con el aval de comisiones en el Senado.

En su mensaje también reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. “He encontrado en Morena mi causa y un vehículo de transformación; mi compromiso es con la primera mujer presidenta de México”, dijo.

Su agenda incluye reformas para la economía familiar y la protección social. Impulsa la deducción de ISR en la compra de juguetes y la eliminación de cargos por servicio en boletos para eventos masivos. Además de proyectos para proteger a docentes ante agresiones y para obligar a supermercados a donar alimentos no vendidos.

Cynthia López Castro recibe respaldo de líderes de Morena para elecciones 2027 ı Foto: Especial

En el ámbito internacional, preside el Buró de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria. Durante su gestión, México fue sede de la Primera Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias en marzo de 2025. En ese foro, representantes de 62 países adoptaron la Ley Olimpia como referente global contra la violencia digital.

Al evento asistieron el senador Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco. En representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

También participaron los senadores Andrea Chávez, Higinio Martínez, Saúl Monreal y Alejandro Murat. La presencia de legisladores locales y federales de diversos estados reforzó el posicionamiento de López Castro como un perfil clave rumbo al proceso electoral de 2027 en la capital.