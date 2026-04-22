Promete Brugada abrir una Utopía cada 15 días

CLARA BRUGADA con una mujer, ayer, en la Casa de las Tres Erres de Coyoacán.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que cada 15 días inaugurará una Utopía, por lo que, de llevarse a cabo este plan, concluiría en diciembre de este año los complejos que se construyen desde 2025.

Durante la inauguración de la Casa de las Tres Erres de los Cuidados, en Coyoacán, la mandataria anunció que esta medida la implementaría de manera inmediata para beneficiar a la ciudadanía.

EL DATO: PARA LA OBRA inaugurada en Coyoacán, las autoridades instalaron 473 luminarias nuevas y rehabilitaron más de 600 metros cuadrados de andadores.

“De hoy en adelante, cada 15 días vamos a inaugurar una Utopía, a lo largo y ancho de la ciudad. Cada 15 días vamos a estar inaugurando estos grandes espacios de transformación”, afirmó.

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Al momento, la primera Utopía entregada por el Gobierno capitalino, fuera de Iztapalapa donde comenzaron, fue la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, el pasado 22 de marzo; sin embargo, sólo fue la primera fase y aún falta la segunda.

Las Utopías que aún están pendientes son la del Parque Japón, en Álvaro Obregón; el Deportivo Ceylán, en Azcapotzalco; el Centro SCOP, en Benito Juárez; El Parián, en Coyoacán; el Módulo Deportivo Cuajimalpa, en Cuajimalpa; la Utopía de Tepito, que estará conformada por el Deportivo Kid Azteca, la ex-Escuela de Música Mexicana y otro predio; el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, y el CETRAM Acatitla, en Iztapalapa.

También están pendientes el Deportivo Oyamel, en la ampliación Lomas de San Bernabé, en Magdalena Contreras; una Utopía en Miguel Hidalgo, junto al Metro Colegio Militar; el Deportivo Tecómitl, en Milpa Alta; el Deportivo El Triángulo, en Tláhuac; el Deportivo Independencia de Topilejo, en Tlalpan; el Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, y una Utopía en Xochimilco, que aún no cuenta con sede fija.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, recordó que la mandataria capitalina prometió en su campaña construir 100 Utopías en el territorio capitalino durante su sexenio. A ello se suman las Casas de las Tres Erres para impulsar el Sistema de Cuidados.

“La Jefa de Gobierno nos ha puesto un reto muy importante: construir 100 casas fuera de las Utopías y 100 espacios también, dentro de las Utopías.

“Así que va a haber 200 Casas de las Tres Erres a lo largo y ancho de la Ciudad de México, pero hoy ya entregando formalmente, aquí en Coyoacán, en los Pedregales, una de las colonias más importantes”, mencionó ante el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar.

La mandataria destacó que la obra inaugurada en Coyoacán es un espacio que concentra servicios públicos para reducir la carga de cuidados, principalmente en mujeres.

Brugada Molina explicó que estas casas forman parte del Sistema Público de Cuidados y buscan “reconocer, redistribuir y reducir” el trabajo doméstico y de atención que históricamente ha recaído en las mujeres.

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El complejo integra servicios como un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito, lavandería pública, comedor subsidiado, atención médica general y psicológica, laboratorio clínico, así como un mastógrafo para la detección oportuna de cáncer de mama.

LLAMA A LA UNIDAD. La Jefa de Gobierno propuso al presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino y diputado del PVEM, Jesús Sesma Suárez, organizar reuniones con los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias para mejorar la coordinación entre los dos Poderes.

“En estos días se ha estado manejando que no tenemos coordinación (...) Entonces les propongo no sólo a ustedes que están aquí presentes y que vienen representando al Congreso, sino una reunión con todos los coordinadores de diputadas y diputados del Congreso de la ciudad”, anunció Brugada Molina.

Por su parte, Sesma Suárez respondió en la misma conferencia que está dispuesto a concretar este encuentro.