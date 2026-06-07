Fuertes lluvias provocan inundaciones, viviendas afectadas y caos vial en la CDMX

Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche del 7 de junio provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, donde autoridades reportaron inundaciones, encharcamientos de gran magnitud, viviendas afectadas y complicaciones para la circulación vehicular.

Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantuvo activa la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la capital por la posibilidad de precipitaciones acumuladas de entre 15 y 29 milímetros.

Conforme avanzó la jornada, las lluvias ocasionaron importantes acumulaciones de agua en calles, avenidas y zonas habitacionales, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, donde se concentró gran parte de las emergencias atendidas por personal operativo.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 07/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NqWKcwyDa0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

Afectaciones por lluvias en la Ciudad de México

Uno de los puntos con mayores complicaciones se registró en Calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, en la colonia Santa Martha Acatitla, donde se reportó un encharcamiento de aproximadamente 350 metros de extensión y niveles de agua que alcanzaron hasta 60 centímetros de profundidad.

Otra zona afectada fue Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Las Torres, en Santiago Acahualtepec Segunda Sección, donde se acumuló agua en una superficie cercana a los 400 metros. Brigadas de Protección Civil realizaron trabajos para facilitar el desalojo mediante la apertura de infraestructura hidráulica.

En la colonia Granjas Estrella también se reportó un encharcamiento de grandes dimensiones sobre Calle España y Avenida 11, mientras que en distintos cruces de Iztapalapa, como Eje 6 Sur y Calzada Ermita Iztapalapa, Galeana y Avenida 5 de Mayo, así como Insurgentes y Justo Sierra, la circulación presentó afectaciones debido a los niveles de agua acumulada.

En Inocencio Arreola y Federico González, col. Santa Martha Acatitla, @Alc_Iztapalapa, resultaron afectadas por encharcamiento, tres viviendas. Personal de la @SGIRPC_CDMX labora con bomba sumergible para abatir los niveles de agua. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qwHv8CAIxE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026

Las lluvias también impactaron zonas habitacionales. En la colonia Santa Martha Acatitla, tres viviendas resultaron afectadas por la entrada de agua, por lo que personal de emergencia implementó labores de desagüe mediante bombas sumergibles para reducir los niveles.

Además, en la alcaldía La Magdalena Contreras se reportó la caída de una rama de aproximadamente 10 metros de longitud en la colonia El Maestro, situación que fue atendida por equipos de emergencia.

Las autoridades capitalinas continúan monitoreando las zonas afectadas y recomendaron a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, evitar transitar por áreas inundadas y extremar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

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LMCT