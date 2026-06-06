Tercera ocasión en que se suman equipos para rehabilitar zona natural

Encabezan alcaldes de Coyoacán e Iztapalapa, limpieza de Canal Nacional

En una nueva jornada, Giovani Gutiérrez y Aleida Alavez, recorren el Canal Nacional y, junto con sus equipos, se suman a la limpieza de la zona; para dar resultados se trabaja de manera coordinada, sin importar ideologías, coinciden los titulares de ambas demarcaciones.

Funcionarios de la CDMX en acciones ambientales.
Funcionarios de la CDMX en acciones ambientales. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Los alcaldes de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, y de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Canal Nacional en una jornada, la número 3, en la que se brindaron servicios urbanos, obras y limpieza de este afluente de agua.

Los trabajos iniciaron desde el jueves pasado y continuaron hasta este sábado en donde, simbólicamente, ambos alcaldes abordaron una lancha para recorrer un tramo del Canal Nacional en donde retiraron la basura del lugar sin dañar flora y fauna del sitio, como el nido de un ave hallado en el cauce del río.

Los trabajos fueron acompañados también por Abraham Pérez Martínez, director de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) quien dijo que precisamente este canal es un área de valor ambiental por la flora y fauna que preserva y, además, a las áreas naturales no les importan las fronteras entre demarcaciones.

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Giovani Gutiérrez comentó: “Ustedes, vecinas y vecinos, sin duda son nuestra prioridad en un entorno limpio, iluminado, amable. Estamos trabajando unidos. Déjenme decirles que coincidimos en algo Aleida y yo: Trabajamos sin colores y sin sabores, aquí no importa como pensemos de manera ideológica, aquí nuestra prioridad deben ser ustedes, porque por encima de los colores, la gente quiere resultados hoy”.

A su vez, la alcaldesa Aleida Alavez sostuvo que, como alcaldes, no sólo vienen 5 minutos a estas áreas, “los alcaldes venimos a corroborar y a constatar la intervención que llevamos haciendo durante días y en el caso del canal en su conjunto. Yo creo que más de un mes, llevamos más de un mes en el rescate de las 3 etapas de Canal Nacional”.

Recordó que estas tres etapas abarcaron del Eje 3 a avenida Santa Ana; la siguiente entre Mines y avenida Santa Ana, y ahora en esta tercera etapa, entre Ganaderos y Tasqueña.

En el marco de la Copa del Mundo de Fútbol, Gutiérrez Aguilar y Alavez Ruiz coincidieron en destacar el atractivo turístico que representa el Canal Nacional, sus andadores y rivieras para visitantes nacionales y extranjeros.

Sobre las acciones, la alcaldesa informó que en el tramo más reciente se aplicaron 127 metros lineales de pintura; 280 metros cuadrados de balizamiento; se retiraron más de 30 toneladas de residuos, cascajo y bienes mostrencos.

Del lado de Coyoacán se informó que se retiraron 16 toneladas de escombro que estaba dentro del Canal Nacional, y 18 toneladas de escombro en los alrededores; se bachearon 30 metros cuadrados y se reniveló el adoquín en 20 metros cuadrados, así como el balizamiento de topes y guarniciones.

En total se retiraron más de 75 toneladas, aunado a ello, ambas demarcaciones repararon y sustituyeron luminarias dañadas, se realizó el barrido de más de dos kilómetros lineales de ambos lados del Canal y se retiró follaje, así como se efectuó clareo de luminarias en la zona.

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FGR

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