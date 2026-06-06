Encabezan alcaldes de Coyoacán e Iztapalapa, limpieza de Canal Nacional

Los alcaldes de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, y de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Canal Nacional en una jornada, la número 3, en la que se brindaron servicios urbanos, obras y limpieza de este afluente de agua.

Los trabajos iniciaron desde el jueves pasado y continuaron hasta este sábado en donde, simbólicamente, ambos alcaldes abordaron una lancha para recorrer un tramo del Canal Nacional en donde retiraron la basura del lugar sin dañar flora y fauna del sitio, como el nido de un ave hallado en el cauce del río.

Los trabajos fueron acompañados también por Abraham Pérez Martínez, director de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) quien dijo que precisamente este canal es un área de valor ambiental por la flora y fauna que preserva y, además, a las áreas naturales no les importan las fronteras entre demarcaciones.

Giovani Gutiérrez comentó: “Ustedes, vecinas y vecinos, sin duda son nuestra prioridad en un entorno limpio, iluminado, amable. Estamos trabajando unidos. Déjenme decirles que coincidimos en algo Aleida y yo: Trabajamos sin colores y sin sabores, aquí no importa como pensemos de manera ideológica, aquí nuestra prioridad deben ser ustedes, porque por encima de los colores, la gente quiere resultados hoy”.

A su vez, la alcaldesa Aleida Alavez sostuvo que, como alcaldes, no sólo vienen 5 minutos a estas áreas, “los alcaldes venimos a corroborar y a constatar la intervención que llevamos haciendo durante días y en el caso del canal en su conjunto. Yo creo que más de un mes, llevamos más de un mes en el rescate de las 3 etapas de Canal Nacional”.

Recordó que estas tres etapas abarcaron del Eje 3 a avenida Santa Ana; la siguiente entre Mines y avenida Santa Ana, y ahora en esta tercera etapa, entre Ganaderos y Tasqueña.

En el marco de la Copa del Mundo de Fútbol, Gutiérrez Aguilar y Alavez Ruiz coincidieron en destacar el atractivo turístico que representa el Canal Nacional, sus andadores y rivieras para visitantes nacionales y extranjeros.

Sobre las acciones, la alcaldesa informó que en el tramo más reciente se aplicaron 127 metros lineales de pintura; 280 metros cuadrados de balizamiento; se retiraron más de 30 toneladas de residuos, cascajo y bienes mostrencos.

Del lado de Coyoacán se informó que se retiraron 16 toneladas de escombro que estaba dentro del Canal Nacional, y 18 toneladas de escombro en los alrededores; se bachearon 30 metros cuadrados y se reniveló el adoquín en 20 metros cuadrados, así como el balizamiento de topes y guarniciones.

En total se retiraron más de 75 toneladas, aunado a ello, ambas demarcaciones repararon y sustituyeron luminarias dañadas, se realizó el barrido de más de dos kilómetros lineales de ambos lados del Canal y se retiró follaje, así como se efectuó clareo de luminarias en la zona.

▶ #Video | Con el objetivo de rehabilitar la zona natural, los alcaldes de #Coyoacán, Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag), y de #Iztapalapa, Aleida Alavez (@ALEIDAALAVEZ), encabezaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Canal Nacional en una jornada, la número 3,… pic.twitter.com/T6l3uH3epg — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 6, 2026

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