‘Coyoacán, semillero de deportistas’, asegura Giovani Gutiérrez Aguilar.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó que desde el inicio de su administración el impulso al deporte ha sido una prioridad, mediante la rehabilitación y rescate de todos los espacios y edificios públicos para que coyoacanenses, de todas las edades, puedan acceder a actividades físicas que contribuyan a su bienestar y desarrollo.

Al participar en una conferencia, organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB), liderada por su presidente Mauricio Sulaimán, el alcalde apuntó: “Hay quienes dicen que los edificios públicos son las oficinas; no nada más son las oficinas, también son los deportivos, los gimnasios, las albercas. Todos nuestros deportivos, todos nuestros gimnasios, todas nuestras albercas han tenido intervención”.

Asimismo, Gutiérrez Aguilar anunció que este año se intervendrá el deportivo Jesús Clark Flores: “lo vamos a dejar como el deportivo La Fragata, lo vamos a dejar como estamos dejando el Parque Ecológico Huayamilpas, estamos invirtiendo muchísimo en deporte”.

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Durante su participación, destacó que Coyoacán es un referente cultural y deportivo a nivel nacional, además de ser semillero de diversas disciplinas. En ese contexto, recordó el logro de Prisca Awiti Alcaraz, quien hizo historia al obtener la medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de París 2024, la primera para México en esta disciplina.

En ese sentido, subrayó que su gobierno trabaja de manera integral en el impulso de todas las disciplinas deportivas y anunció que, en coordinación con el CMB, se desarrolla un proyecto para establecer un Salón de la Fama del boxeo en la demarcación.

“Vamos a estar en búsqueda de un lugar para tener el primer Salón de la Fama aquí en México, en la ciudad, en Coyoacán. Me estaban comentando que hay tres en Estados Unidos: en Nueva York, Las Vegas y California. Queremos ser la sede también del box”, señaló.

Tuvimos una reunión muy importante y productiva con mi amigo Mauricio Sulaimán (@wbcmoro), presidente del Consejo Mundial de Boxeo @WBCBoxing; con quien además estamos revisando la creación del primer salón de la fama del box en México, aquí en Coyoacán 🥊 pic.twitter.com/YaxLGVAYKW — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 5, 2026

En memoria del legendario comentarista Eduardo Lamazón -quien falleciera este lunes pasado-, sonaron las doce campanadas del CMB a manera de homenaje.

Durante el evento se anunció el próximo torneo de boxeo que se llevará a cabo el 30 de mayo en el Parque Ecológico Huayamilpas, denominado “Coyoacán Fight Night”, el cual contará con peleas profesionales. Mauricio Sulaimán expresó “la hospitalidad aquí siempre ha sido impresionante. Hoy tuve una lección de historia maravillosa y realmente hay mucho por hacer, y estoy seguro que juntos seguiremos siendo mucha historia aquí en Coyoacán.”

Al final, Sulaimán entregó al alcalde Giovani Gutiérrez un par de guantes verde y oro del CMB, que representan el máximo prestigio y la historia del organismo, dijo, “para que los traiga bien puestos, para representar a su alcaldía, a nuestra ciudad y a nuestro país”.

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JVR