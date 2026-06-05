Paran clases por amenaza de lluvia

GRANIZADA en Puebla, el 26 de mayo. Hoy se esperan lluvias en 90 municipios.

LA SECRETARÍA de Educación de Puebla suspendió las clases presenciales para hoy viernes en seis mil 393 instituciones educativas de 90 municipios, debido al alertamiento de fuertes lluvias en las sierras norte, nororiental y negra.

Por medio de un comunicado, informó que las actividades se reanudarán el próximo lunes para 569 mil alumnos de los municipios afectados.

Entre las localidades donde aplicará la medida se encuentran Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán y Chignahuapan, en la sierra norte. En la sierra nororiental se contempla a municipios como Cuetzalan, Zacapoaxtla, Teziutlán y Tlatlauquitepec. Mientras tanto, en la sierra negra la suspensión incluye municipios como Tehuacán, Ajalpan, Coxcatlán y Vicente Guerrero, entre otros.

De acuerdo con la SEP Puebla, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres advirtió que en estas regiones las lluvias serán muy fuertes y por ello la decisión para salvaguardar la seguridad de la comunidad estudiantil tanto de educación básica como media superior y superior.

La dependencia aclaró que los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia, con apoyo de libros de texto, tareas en casa y actividades relativas a cada nivel educativo.

Según un reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hasta el momento han habido afectaciones en municipios como Huauchinango, Zapotitlán Salinas, Zoquitlán y San José Chiapa.