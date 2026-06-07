Clima CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por lluvia y granizo HOY 7 de junio

Este domingo se registrarán lluvias en la mayor parte del país; sin embargo, en Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz se esperan lluvias severas de 50 a 75 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y vientos fuertes.

Durante este 7 de junio el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes prevalecerá en varios puntos de la República Mexicana incluyendo a la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, por lo que se recomienda mantener precauciones.

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#Comunicado @GobiernoMX llama a extremar medidas de prevención ante los efectos de la #DepresiónTropical Dos-E en costas del #Pacífico. Toda la información en https://t.co/EUvDfu9IBL pic.twitter.com/tzReFOHDsT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

Alerta amarilla en CDMX por lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este 7 de junio.

La dependencia puntualizó que la alerta por lluvia entre 15 y 29 milímetros permanecerá activa desde las 17:00 horas de este domingo hasta las 00:00 horas del lunes 8 de junio.

Las alcaldías con alerta por lluvias para este domingo 7 de junio son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 07/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NqWKcwyDa0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

Se recomienda retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidad que tengan corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeables al salir de casa.

Asimismo, se informó que en la capital la basura acumulada en las calles es la causa del 50 por ciento de las inundaciones, por lo que se hace un llamado a depositas la basura en sus lugares correspondientes.

Además, se pide no verter grasas ni sustancias corrosivas en el drenaje, barrer las calles y coladeras cercanas para mantenerlas libres de residuos y utilizar cloro para desinfectar en caso de que se registre una inundación.

En la Ciudad de México, la #basura acumulada en las calles es la causa del 50% de las #inundaciones. En esta temporada de lluvias, atiende las recomendaciones y prevé riesgos.

¡Con tu apoyo podremos evitarlas!#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/XasYyCORHR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

Adicionalmente se recomienda evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua, partes bajas de lomas, y manejar con extrema precaución con las luces encendidas.

También se recomienda mantenerse de los pronósticos del clima actualizados, así como seguir indicaciones de las autoridades correspondientes y reportar cualquier emergencia.

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