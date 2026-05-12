Estas son las zonas propensas a inundaciones en la CDMX | MAPA

¿Cuáles son las zonas más propensas a inundaciones por fuertes lluvias en CDMX? Te contamos.

¡Ya comenzaron las lluvias en la Ciudad de México! Aunque la lluvia es parte del ciclo natural del ambiente, en la capital mexicana es muy problemática, debido a que provoca inundaciones, tráfico, accidentes y un sinfín de contratiempos. Pero, ¿sabías que hay algunas alcaldías en mayor riesgo que otras?

El ritmo de vida en la Ciudad de México no para, y cuando hay lluvias los capitalinos sufren inundaciones, paralización del sistema de transporte, afectaciones en el Metro, caída de árboles y otros incidentes.

Fuertes lluvias impactan en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque es una situación frustrante para cientos de familias, hay motivos claros para esto. Te contamos por qué se inunda tanto la Ciudad y cuáles son las zonas más propensas a inundaciones.

¿Cuáles son las zonas que más se inundan con las lluvias en la CDMX?

Lo primero que hay que recordar es que la Ciudad de México está construida sobre una cuenca endorreica, es decir, una zona geográfica sin salida natural de agua. Lo que antes era un sistema de cinco lagos, hoy es una plancha de concreto que impide la infiltración del agua al subsuelo.

Ante el pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones y anticipa riesgos. Para evitar inundaciones, despeja las coladeras del interior y exterior de tu hogar de basura u objetos que las obstruyan.… pic.twitter.com/MXpjIGdbf4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

Debido a la extracción de agua de los acuíferos, la ciudad se hunde gradualmente (en algunas zonas hasta 40 centímetros por año), lo que deforma las tuberías del drenaje y hace que pierdan su pendiente natural. Además, esto favorece la acumulación de agua de lluvia en algunas zonas; es decir, provoca las inundaciones que vemos cada año.

Habiendo dicho esto, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México ha mapeado cuáles son las zonas más propensas a inundarse por las fuertes lluvias.

Además de lluvias y vientos fuertes para esta tarde, se prevé actividad #eléctrica y posible caída de #granizo en la Ciudad de México.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EMaYMFRhPR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 11, 2026

En la capital mexicana, las inundaciones se dividen principalmente en dos tipos: por desbordamientos o fallas de infraestructura y por encharcamientos, la mayoría provocados por acumulación de basura.

Así, las zonas con mayor vulnerabilidad por inundaciones se encuentran en las alcaldías:

Iztapalapa : La zona más crítica por factores como alta densidad poblacional, hundimientos diferenciales y su cercanía con el Cerro de la Estrella que genera escurrimientos rápidos

Gustavo A. Madero : Vulnerable por la zona de Indios Verdes y las laderas de los cerros que canalizan el agua hacia las partes bajas

Venustiano Carranza e Iztacalco : Zonas bajas donde el drenaje suele saturarse rápidamente (ej. zona del Aeropuerto)

Tlalpan y Xochimilco : Sufren inundaciones por “escurrimiento” desde las zonas montañosas del Ajusco

Tláhuac y Chalco (Periferia) : Zonas de antiguos lagos donde el agua “recuerda” su cauce original

Coyoacán: Una parte de esta alcaldía en el sur de la Ciudad de México también se ve afectada por inundaciones, aunque en menor medida que las anteriores

Mapa de zonas de riesgo por inundaciones en CDMX; mientras más azul, mayor el riesgo. ı Foto: Captura de pantalla

Se estima que el 50 por ciento de las inundaciones en la CDMX son causadas por basura que obstruye las coladeras. El “tapón” de desechos es el enemigo número uno.

Asimismo, el cambio climático ha favorecido el aumento de lluvias en la Ciudad de México. Aunque llueva menos días, la lluvia es más intensa; lo que antes caía en una semana, ahora cae en dos horas, sobrepasando la capacidad de diseño del drenaje.

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