La Magdalena Contreras fortalece la prevención con el Operativo Tormenta

Con el objetivo de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias contrerenses durante la temporada de lluvias, la Alcaldía La Magdalena Contreras presentó el “Operativo Tormenta”, una estrategia integral de coordinación territorial enfocada en la prevención, atención de emergencias y reducción de riesgos.

El operativo busca brindar una respuesta rápida, organizada y cercana ante afectaciones derivadas de lluvias intensas, encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y cualquier situación que represente un riesgo para la ciudadanía.

Ante la temporada de lluvias, reforzamos la coordinación y las acciones preventivas a través del Operativo Tormenta. 🌧️



El alcalde Fernando Mercado explicó a funcionarias y funcionarios de gobierno las estrategias y medidas que se implementarán para atender de manera oportuna pic.twitter.com/1aOlDG9cIv — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) May 20, 2026

Como parte de esta estrategia, la alcaldía fue dividida en siete polígonos territoriales, cada uno con un responsable encargado de coordinar distintas colonias de la demarcación y mantener comunicación directa con las áreas correspondientes.

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Este modelo permitirá que todas las colonias de La Magdalena Contreras cuenten con cobertura territorial y canales directos de atención durante la temporada de lluvias, facilitando que las emergencias puedan ser reportadas y vinculadas de manera más rápida con las áreas especializadas de Protección Civil.

La estrategia se basa en organización territorial, coordinación interinstitucional y seguimiento permanente, fortaleciendo el trabajo conjunto entre distintas áreas de la alcaldía, Protección Civil, cuerpos de apoyo y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fernando Mercado, alcalde de La Magdalena Contreras, reiteró que el seguimiento permanente y el trabajo coordinado son fundamentales para atender cualquier situación de riesgo durante esta temporada.

“Esto requiere trabajo conjunto y coordinación permanente entre el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía. La prevención y la atención de emergencias no pueden hacerse de manera aislada; necesitamos mantener comunicación, seguimiento y coordinación para responder oportunamente”, señaló.

Como parte del estado de fuerza desplegado para esta temporada, la alcaldía contará con:

10 cuadrillas operativas

18 camionetas pick-up

2 Bobcat

4 unidades Vactor

4 camiones de volteo

1 unidad especial de rescate

4 ambulancias

4 motocicletas de primer contacto

1 cuatrimoto de búsqueda y rescate

55 patrullas y 1 torre táctica

además de 2 grúas

Asimismo, el operativo estará respaldado por:

53 personas capacitadas para la atención de emergencias

7 especialistas con capacidad de emitir opiniones técnicas de riesgo

266 policías auxiliares que reforzarán las labores de apoyo territorial y prevención

Con estas acciones, La Magdalena Contreras fortalece su capacidad territorial y refrenda su compromiso con la protección y seguridad de las familias durante la temporada de lluvias.

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MSL