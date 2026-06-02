Captan a Robot marchante y su perro corriendo en la Central de Abastos de Iztapalapa | VIDEO

Captan a robot humanoide acompañado de su perro robot corriendo y conviviendo con las personas dentro de las inmediaciones de la Central de Abastos de Iztapalapa, los videos enloquecen a las redes sociales.

En los últimos días se han viralizado videos en los que aparece un robot humanoide con sombrero, tenis y delantal corriendo en la Central de Abastos, mientras que las personas de los locales le chiflan.

Posteriormente se publicaron otros videos en los que el robot es regañado por no realizar el trabajo de “chalan” que le correspondía en una bodega de mangos, y luego de arremeter en contra de la persona que le llamó la atención es despedido.

En otro video el robot humanoide aparece acompañado de su perro robot en medio de una multitud de personas que lo están grabando, e incluso este les dice “a poco sí muy acá”, por lo que los locatarios y consumidores comienzan a reirse.

¿Por qué hay un robot en la Central de Abastos de Iztapalapa?

El robot humanoide que ha sido captado en las inmediaciones de la Central de Abastos de Iztapalapa es Chabot, y su fiel compañero de cuatro patas metálicas es Coa.

Detrás de estos robots que están causando furor en redes sociales se encuentra puro ingenio mexicano, pues fueron creados por NIX-LAB, una fundación de Ciudad Victoria, Tamaulipas que se dedica a conectar a los jóvenes con la tecnología y lleva más de 10 años formando a sus “makers.”

En redes diversos videos NIX-LAB comparte las funciones que pueden tener sus robots, así como diversas dinámicas que realizan para obtener fondos con la finalidad de continuar impulsando el talento de los jóvenes mexicanos.

Actualmente las personas que estén interesar al grupo de “jóvenes que concursan en eventos de ciencia, tecnología y robótica”, pueden realizar donaciones de manera directa en la página Go Found Me.

Los integrantes de la comunidad Nix Lab buscan recaudar un total de 300 mil pesos para poder asistir a Incheon, Corea del Sur para representar a México durante el RoboCup 2026 que se realizará del 30 de junio al 6 de julio del 2026.

El dinero recaudado estará destinado para cubrir los gastos de más de 35 personas; incluyendo los vuelos internacionales redondos, hospedaje, inscripciones al evento, viáticos, traslado, logística, envío, recepeción y preparación de los robots.

NIX-LAB no solo prepara robots para competir; prepara jóvenes para creer en ellos mismos. Muchos de ellos han cambiado su personalidad, su seguridad y su manera de ver el futuro gracias a estos proyectos NIX-LAB



Gofundme de NIX-LAB ı Foto: Captura de pantalla

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