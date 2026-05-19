Alertan que el centro de Iztapalapa está en riesgo por socavón y grietas

El automóvil de Pablo Arellano, el 12 de mayo, tras caer en el socavón.

El geólogo y Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Romeo Solís Estrada, consideró que hay un riesgo en la formación de un socavón que inició por una fuga de agua a 450 metros de las oficinas centrales de la alcaldía Iztapalapa, gobernada por la morenista Aleida Alavez Ruiz.

El pasado 12 de mayo se formó la oquedad en la calle Mariano Escobedo. De acuerdo con colonos, es la segunda ocasión en la que durante este año se forma este hoyo en el asfalto, el cual representa un peligro para transeúntes, vecinos y automovilistas.

“¿Ven las grietas que están en la calle? Son zonas de debilidad y sí pueden hundirse. No es seguro, pero sí es un gran foco de alerta y yo creo que puede pasar.

El Dato: La NASA compartió en abril pasado una imagen satelital de la Ciudad de México para detallar que hay zonas con hundimientos de más de dos centímetros mensuales.

“Mientras no ataquen esta fuga, el agua se va llevando los sedimentos más blandos a otras zonas, como si los fuera arrastrando. ¿Y después qué? Como no lo atacaron, pues empezó a lavar más terreno, hasta que colapsó todo”, afirmó el especialista a La Razón.

En dicho agujero cayó Pablo Arellano con la parte frontal de un automóvil Nissan. El automovilista contó que mientras circulaba por la vialidad dio el paso a un microbús y en ese instante se abrió el suelo y se atoró.

El conductor contó que no había ningún señalamiento que alertara sobre el hundimiento en esa zona que, de acuerdo con vecinos, ya ha sido afectada por los agujeros.

“Venía de regreso de allá de Iztapalapa. Venía una micro, me orillé para que ella pasara y entonces en el momento en el que yo me orillo, siento que cae mi carro.

“Pensé que había sido una coladera, pero no porque ya cuando me bajo y veo no era una coladera, era un hoyo que se había hecho. No había señalamientos”, platicó sobre la afectación cercana a la alcaldía Iztapalapa y que en la zona, según vecinos, ha provocado agrietamientos en hogares.

Al respecto, el director general de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso González May, explicó que el socavón se formó a causa de la avería de una tubería de antigüedad de, al menos, 30 años.

El funcionario explicó que, en general, la red de drenaje de la alcaldía no ha sido sustituida y los trabajos que se han llevado a cabo aún son de asbesto o cemento.

70 por ciento del suelo capitalino se considera hundible

El directivo reconoció que en los últimos años han detectado un incremento de las oquedades en la demarcación, excepto en la zona centro.

“Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, el año pasado, encontramos que sólo siete por ciento de la red de drenaje se había sustituido. El 93 por ciento de la red sigue siendo la misma, es poco lo que se ha sustituido el drenaje. El dato que tenemos es de 2000 a la fecha.

“Se prioriza la red de agua potable, ahorita estamos llegando a la sustitución de 70 por ciento de la red de agua potable, aunque no así en drenaje”, agregó.

Tras el desperfecto en la calle Mariano Escobedo, Solís Estrada afirmó que hay un protocolo que se dejó pasar para determinar las zonas de debilidad del terreno: la realización de sondeos geofísicos.

El especialista de la UNAM explicó sobre la necesidad de colocar un detector en la zona afectada que manda ondas eléctricas y éstas miden la resistencia de los suelos. Sostuvo que los vecinos deberían solicitar a las autoridades de la demarcación practicar este estudio para brindar más seguridad.

SITIOS AGUJEREADOS ı Foto: Especial

LA DETECCIÓN. Habitantes de la calle Mariano Escobedo explicaron que el socavón se formó este año y lo detectó la alcaldesa morenista, Aleida Alavez Ruiz, quien transitó por el lugar unos días antes del inicio de Semana Santa y pidió que se arreglara. Tiempo después se volvió a abrir la oquedad.

Sobre esta problemática, el director general de Servicios Urbanos de Iztapalapa confirmó que la situación reportada por habitantes sí se debe a una reparación ineficaz de la tubería por parte del personal de la alcaldía.

Al margen de lo anterior Arturo Tlapale, otro vecino, especificó que en varios puntos de la calle Mariano Escobedo comenzaron a formarse múltiples grietas que le han generado preocupación, pues también hay al interior de su vivienda.

“Hemos tenido la situación de las grietas que se están haciendo. Se acaba de hacer el socavón. Sí lo hemos estado reportando y sí, vinieron, pero pues su trabajo no es el adecuado. Quisiéramos ver de qué otra manera nos pudieran apoyar para que se levantara todo el pavimiento de la callecita para ver cuál es el problema en la calle”, manifestó.

Según lo explicado por el académico Solís Estrada, las grietas que colonos como Arturo Tlapale han observado no significan un peligro inminente, pero sí son una alerta seria que requiere protocolos de atención inmediata para determinar el nivel de riesgo del subsuelo.

“Las grietas que se ven son las zonas de debilidad que muestran el terreno por donde puede colapsar. De este lado de la calle van a aparecer líneas en este sentido (grietas en dirección hacia el socavón). ¿Qué te está indicando? Que esto va a hacerse más grande si no la atienden.

“Posiblemente, esta tubería ya haya afectado un poquito más de esta zona. Es bien importante que extraigan toda el agua, porque si se vuelve a formar, es porque no la drenaron toda”, precisó.