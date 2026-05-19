Ante lluvias, MH lanza el Operativo Tormenta

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, puso en marcha el Operativo Tormenta 2026 para afrontar la temporada de lluvias en la Ciudad de México para reforzar la atención de emergencias y la mitigación de riesgos.

Desde la explanada de la demarcación, el funcionario local destacó que esta acción se suma a los trabajos preventivos de desazolve en la red de drenaje y, sobre todo, en 40 puntos de mayor afectación por inundaciones y encharcamientos detectados en años anteriores.

“Lo más importante es cuidar de la seguridad de nuestras vecinas y vecinos y también cuidar del patrimonio de quienes viven aquí en Miguel Hidalgo. El Operativo Tormenta implica aumentar la capacidad de operación y también la capacidad para prevenir”, mencionó.

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El Dato: El Organismo de Cuencas del Valle de México reportó que la cantidad de agua que cayó los días 11 y 12 de mayo equivale a llenar 50 veces el Estadio Banorte.

Ante los servidores que forman parte del Operativo Tormenta 2026, Tabe Echartea indicó que las ciudades que sobreviven a las desgracias no son porque tienen suerte, sino porque hacen un trabajo previo y se preparan.

El alcalde resaltó la preparación de las personas para atender las emergencias causadas por los chubascos

“Si algo ha demostrado este equipo de trabajo es que se prepara y atiende oportunamente, no hay pretextos, tampoco hay tiempo para justificar por qué no se hacen las cosas. Aquí en Miguel Hidalgo frente a las emergencias se actúa y sobre todo, se previene”, comentó.

Tabe Echartea también llamó al Gobierno de la Ciudad de México a atender las vialidades primarias, especialmente las áreas donde más se inundan en los bajo puentes.

40 puntos críticos de la MH fueron desazolvados

Asimismo, el edil capitalino solicitó apoyo al Ejecutivo local apoyo para desazolvar los puntos críticos de encharcamientos en las vialidades primarias en las que se registran estas afectaciones de manera constante.

En el marco de la temporada de lluvias y del Mundial de Futbol, el político llamó a la ciudadanía a no tirar basura en las calles para evitar que los residuos tapen las coladeras y rejillas pluviales.

“Mientras más basura haya en las calles, más inundaciones y encharcamientos que ponen en riesgo a nuestras vecinas y vecinos. Por eso la responsabilidad es compartida, la autoridad previene organizándose mejor y atendiendo los puntos críticos, pero también los vecinos previenen cuidando que no se tire basura”, indicó el alcalde.