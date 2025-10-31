¡No contaban con su inteligencia artificial! Captan a robot del ‘Chavo del 8′ corriendo en Ciudad Victoria

Un robot caracterizado como el icónico personaje de la televisión mexicana fue captado corriendo por Ciudad Victoria, desatando teorías, memes y asombro.

En redes sociales se ha vuelto tendencia nacional un video que parece sacado de un capítulo futurista de El Chavo del 8. En las imágenes, un robot humanoide caracterizado como el icónico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños aparece corriendo por calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mientras algunos curiosos lo observan sorprendidos y otros simplemente no pueden creer lo que ven.

El peculiar robot, identificado como “Chat-BoT”, habría sido desarrollado por la empresa Nix-Lab, un laboratorio de robótica con sede en Tamaulipas especializado en inteligencia artificial y sistemas autónomos.

De acuerdo con reportes de algunos medios, la demostración formó parte de una exhibición tecnológica en la capital tamaulipeca.

En el breve clip que circula en plataformas como Facebook, X y TikTok, se puede ver al robot portando la clásica gorra con orejeras, tirantes y camiseta rayada del “Chavo”, mientras trota con movimientos sorprendentemente humanos.

A su lado, un ingeniero lo acompaña, aparentemente monitoreando sus pasos o haciendo ajustes durante la prueba.

Aunque el video ha desatado cientos de comentarios y teorías, todavía no se ha confirmado oficialmente el propósito exacto de la demostración.

Algunos usuarios aseguran que se trató de una prueba de campo de los sistemas de locomoción de Nix-Lab; otros, que podría ser una campaña viral inspirada en la nostalgia del personaje. También hay quienes no pierden la oportunidad de bromear: “¡El Chavo regresó, pero ahora con Wi-Fi y batería de litio!”.

Hasta el momento, Nix-Lab no ha emitido un comunicado oficial sobre el evento, y los detalles técnicos del robot (como su autonomía, tipo de sensores o fuente de energía) no han sido revelados.

O ano é 2025 e lá no México vestiram um robô de Chaves e botaram ele para andar nas ruas. pic.twitter.com/K8HNEVlic6 — Fórum Chaves (@ForumChaves) October 31, 2025

Sea una estrategia de promoción, una demostración de ingeniería o simplemente un experimento viral, lo cierto es que el “Chavo robótico” ya se ganó un lugar en la cultura digital mexicana. Porque si algo nos enseña este inusual cruce entre nostalgia y tecnología, es que en México “sin querer queriendo”, ¡hasta los robots pueden tener alma de vecindad!.

