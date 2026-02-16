Una jauría de perros robot para reforzar la seguridad

COMO SI DE UN EPISODIO de Black Mirror se tratara, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, la estrategia de seguridad pública incorporó recientemente una “jauría” de cuatro perros robot tácticos como parte de la nueva División K9-X, diseñados para tareas de prevención y vigilancia en zonas de riesgo.

Equipados con cámaras, sensores, visión nocturna, transmisión de video en tiempo real y sistemas de audio, estos dispositivos pueden ingresar a espacios peligrosos, detectar situaciones inusuales y realizar una primera intervención antes de que actúen los policías. Además, pueden recorrer áreas extensas, identificar aglomeraciones anormales y alertar a las autoridades.

La implementación de esta tecnología forma parte de una estrategia que incluye drones, nuevas patrullas y sistemas de control avanzados. Las autoridades prevén que estos robots apoyen labores de seguridad y patrullaje durante el Mundial de Futbol en Monterrey.

Una jauría de perros robot para reforzar la seguridad ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/02/16/13lr5189-TzH2KPxk5.pdf>Click here to read this PDF</a>.