Adaptación exitosa

El bisonte regresa a Sonora tras 200 años

El bisonte americano regresó a Sonora tras dos siglos; 13 crías nacieron en Cuenca Los Ojos

Tras 200 años, nacen en Sonora los primeros bisontes
Tras 200 años, nacen en Sonora los primeros bisontes Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
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Staff Infografía

EL BISONTE americano volvió a tierras sonorenses después de más de dos siglos de ausencia.

Trece crías ya habitan en la reserva Cuenca Los Ojos, lo que representa uno de los avances más importantes en los esfuerzos de conservación y reintroducción de esta especie en México.

Los becerros forman parte de una manada de 29 bisontes trasladados desde Chihuahua como parte de un proyecto que busca recuperar los ecosistemas de pastizales que alguna vez dominaron la región fronteriza.

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El bisonte, además, es una especie clave para el equilibrio ecológico que había desaparecido del país debido a la caza indiscriminada.

Tras 200 años, nacen en Sonora los primeros bisontes
Tras 200 años, nacen en Sonora los primeros bisontes ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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