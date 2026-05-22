Incendios consumen 1,200 bosques de Chapultepec en México

EN EL ÚLTIMO lustro, nuestro país ha perdido al año, en promedio, una superficie forestal equivalente a mil 200 veces el Bosque de Chapultepec a causa de los incendios. Desde 2021, estos siniestros han afectado anualmente un millón 69 mil hectáreas, mientras que el acumulado en los últimos cinco años asciende a cinco millones 345 mil hectáreas dañadas. Las cifras reflejan además un cambio en la intensidad de los incendios, pues aunque 2024 fue el año con mayor territorio devastado, con

un millón 672 mil hectáreas consumidas, se registraron ocho mil 2 incendios, menos que en 2011, cuando ocurrieron 12 mil 113 siniestros, pero con una afectación mucho menor: 956 mil 404 hectáreas. Los especialistas advierten que las altas temperaturas, las sequías prolongadas y la crisis climática han favorecido incendios más extensos y difíciles de controlar.

Incendios forestales consumen al año 1,200 bosques de Chapultepec ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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