La Razón obtuvo seis premios a la excelencia en diseño este año

La Razón obtuvo seis premios a la excelencia en diseño este año ı Foto: Especial

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Notre-Dame recobra trono

TRAS EL CATASTRÓFICO incendio que en abril de 2019 destruyó partes de su techumbre, aguja y bóveda, la icónica catedral parisina ha recuperado su lugar en la cima del turismo europeo, pues, tras un año de su reapertura, registró alrededor de 11 millones de visitantes, una cifra que la coloca nuevamente como el monumento más visitado del continente.

La restauración, considerada una de las más ambiciosas del siglo XXI, implicó cinco años de trabajos y el uso de técnicas medievales combinadas con tecnología contemporánea.

Con estos números, Notre-Dame confirma también el peso de Francia en el ámbito cultural: cinco de los 10 patrimonios más visitados del continente se encuentran en su territorio, entre ellos la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, la Basílica de Sacré-Cœur y el Museo del Louvre.

Notre-Dame renace y retoma el trono en Europa ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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Alcatraz, “temida” prisión que Trump busca reabrir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 4 de mayo que ha dado instrucciones a su personal administrativo para reabrir y ampliar la prisión de Alcatraz, el icónico complejo penitenciario situado en una isla frente al puente Golden Gate, en San Francisco.

“Durante demasiado tiempo, nuestro país ha estado sufriendo a causa de criminales violentos, reincidentes y despiadados”, declaró Trump a través de Truth Social. En su mensaje, el presidente también sugirió que los inmigrantes indocumentados podrían ser enviados a Alcatraz cuando se reabra. Por su parte, dirigentes del Partido Demócrata alificaron la iniciativa como “una propuesta sin seriedad”.

Con una extensión de 2,01 km2 y cerrada en 1963, Alcatraz tenía capacidad para 336 prisioneros y llegó a albergar a varios criminales célebres, incluido Al Capone, el famoso gangster estadounidense; actualmente el complejo opera como museo y destino turístico.

Al ser una penitenciaría de máxima seguridad, los reos eran extremadamente vigilados ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

Las celdas eran primitivas y carecían de privacidad, con una cama, un escritorio y un lavabo y un inodoro en la parte posterior de la pared, con pocos muebles excepto una manta. ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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Tenayuca, a 100 años de su hallazgo y en el olvido

La zona arqueológica de Tenayuca fue, probablemente, el primer centro hegemónico y político chichimeca en la Cuenca del Valle de México. El sitio, cuyo nombre significa “lugar amurallado”, estuvo ocupado desde finales del Clásico, pero tuvo su auge en el Posclásico. Liderado por su líder Xólotl hacia el 1224 d.C., este grupo nómada se estableció temporalmente en las cuevas del cerro del Tenayo, para después establecer su ciudad e iniciar una campaña de expansión que lo llevó a dominar una extensa área que abarcaba parte de los actuales territorios de los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos. Tras su abandono en el siglo XIII, fue hasta 1925 que las exploraciones arqueológicas en la zona revelaron la pirámide y varias estructuras que hoy en día se pueden visitar gracias a los procesos de salvamento y reconstrucción que tuvieron lugar hace 100 años.

Tenayuca, a 100 años de la excavación de la gran capital chichimeca ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

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Los polos del Sol, revelados por primera vez

LA SONDA Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA) logró en 2025 algo nunca antes visto: captó por primera vez los polos de nuestro astro rey, una región que durante décadas permaneció oculta dada la perspectiva del plano orbital.

Las imágenes que ha proporcionado el artefacto revelan un magnetismo mucho más complejo de lo esperado, con parches de polaridades mezcladas y flujos de energía que migran a altas velocidades, logrando descubrimientos claves para entender el ciclo solar.

La sonda, lanzada en 2020 en conjunto con la NASA, alcanzó esta vista inédita gracias a maniobras que inclinaron su órbita.

Este avance marca un punto de quiebre: abre una nueva era en el estudio del Sol y en la predicción del clima espacial que afecta a la Tierra.

Anuario: Revelaron por primera vez los polos del sol ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

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Guerra en Gaza, con la mayor cantidad de muertes por día en el siglo XXI

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 65 mil muertos, un promedio de hasta 180 diarios, lo que representa una de las tasas más altas del siglo XXI. Con la vigencia de la operación “Gedeón II”, el Ejército israelí ya ingresó con tanques a la ciudad de Gaza para tomar su control. Los bombardeos diarios han provocado miles de muertes y la destrucción de barrios históricos completos, mientras más de medio millón de personas han huido hacia el sur. La crisis humanitaria ya alcanza tintes catastróficos: hospitales colapsados, escasez de agua, electricidad y alimentos, y miles atrapados bajo escombros.

Guerra en Gaza, con la mayor cantidad de muertes por día en el siglo XXI ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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