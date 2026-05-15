Pingüino emperador, en peligro de extinción por 1.ra vez

EL MES pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza elevó, en un hecho inédito, el estatus del pingüino emperador a “especie en peligro de extinción”, principalmente, por el colapso del hielo marino a causa del aumento de las temperaturas.

Con una población de 595 mil adultos, se proyecta una pérdida de 50 por ciento en sólo 50 años por la crisis climática, la gripe aviar y la escasez de alimento.

El lobo marino antártico, el elefante marino del sur, el pingüino Adelia y el kril antártico son algunas especies que también se encuentran en riesgo en el continente.

La situación es tan crítica y urgente que la comunidad científica ha acuñado el término “emergencia biológica antártica”, ya que, por primera vez, coinciden el colapso del hábitat físico con una crisis sanitaria transespecie, lo que genera alta preocupación por la biodiversidad.

Pingüino Emperador, por primera vez en peligro de extinción ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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