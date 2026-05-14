Caramelo, “raza” que se hizo viral

Caramelo, el lomito callejero más querido, en el abandono

EL PERRO Caramelo, el típico lomito mestizo amarillo que uno puede encontrar en cualquier casa y barrio de América Latina, se ha convertido en un símbolo cultural, pero también del abandono animal.

Aunque recientemente la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) lo clasificó como una nueva raza, estudios genéticos revelan que su origen corresponde a una mezcla de linajes adaptados a sobrevivir en la calle.

Estos perros se han vuelto virales en redes sociales: son queridos, fotografiados y hasta convertidos en memes o películas; sin embargo la realidad indica que millones siguen sin un hogar estable.

Asociaciones de rescate animal señalan que suelen pasar años sin ser adoptados, lo que recuerda una triste certeza: 70 por ciento de los perros en México viven esta condición, mientras que las cifras de abandono y maltrato crecen año con año.

Caramelo, el lomito callejero más querido, en el abandono ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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