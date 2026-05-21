Bundibugyo, el brote de ébola que enciende alertas en África

LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS) declaró esta semana una emergencia internacional ante un brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo, una variante inusual que presenta retos críticos.

Con cerca de 600 casos y 139 fallecimientos reportados en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, el organismo alerta sobre la rápida expansión del virus en zonas urbanas e inestables.

El desafío principal reside en la ausencia de vacunas y tratamientos específicos para esta cepa, se suma al retraso en el diagnóstico inicial por falta de pruebas adaptadas.

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La transmisión ocurre mediante fluidos corporales y se agrava por factores socioculturales como ritos funerarios tradicionales. La OMS desplegó suministros médicos y vigilancia intensiva.

Bundibugyo, el brote de ébola que enciende alertas en África ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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