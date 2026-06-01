Apertura, en 2030

Mexicana dirige expansión del MET de NY

La mexicana Frida Escobedo renovará el pabellón de arte moderno del MET de Nueva York, con inversión de 550 millones de dólares y diseño innovador

Nueva ala del MET de NY, obra de una mexicana
Nueva ala del MET de NY, obra de una mexicana Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

La arquitectura mexicana ha alcanzado un nuevo hito gracias a Frida Escobedo, quien fue seleccionada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), Estados Unidos, para renovar su pabellón de arte moderno y contemporáneo. La arquitecta es la primera mujer en liderar el diseño de una nave completa en los más de 150 años de historia de este emblemático recinto cultural.

El proyecto contempla una inversión estimada de 550 millones de dólares para reemplazar la antigua estructura, ubicada en la esquina suroeste del complejo. La propuesta de Escobedo transformará la experiencia del visitante con una serie de galerías que maximizan la luz natural y abren vistas hacia Central Park.

Nueva ala del MET de NY, obra de una mexicana
Nueva ala del MET de NY, obra de una mexicana ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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