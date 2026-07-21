Apple iPhone 18 Pro Max: ¿fecha de lanzamiento, precio y colores? esto es lo que se sabe

Aunque todavía faltan varios meses para la próxima generación de teléfonos de Apple, el supuesto iPhone 18 Pro Max ya comenzó a generar expectativas entre los seguidores de la marca.

En internet han surgido diversas filtraciones y especulaciones sobre su posible fecha de lanzamiento, precio y opciones de color, aunque Apple no ha confirmado oficialmente ninguna de estas características.

En La Razón te contamos todo lo que se sabe sobre el nuevo lanzamiento de Apple.

iPhone 18 Pro & 18 Pro Max rumour roundup:



- Smaller Dynamic Island

- Variable aperture main camera

- A20 Pro chip (2nm)

- Improved VC cooling system

- 4288mAh battery (Pro | eSIM)

- 5567mAh battery (Pro Max | eSIM)

- New Camera Control button (pressure sensing only, no… pic.twitter.com/eKtjxPesAk — Shishir (@ShishirShelke1) July 21, 2026

¿Qué se sabe del Apple iPhone 18 Pro Max?

El iPhone 18 Pro Max aún no ha sido presentado por Apple, por lo que toda la información que circula actualmente proviene de rumores, filtraciones y estimaciones de analistas especializados. Hasta el momento, la compañía no ha revelado especificaciones, diseño, precio, colores ni una fecha oficial de lanzamiento.

Con base en el calendario que Apple ha mantenido durante los últimos años, distintos analistas consideran que la nueva familia de iPhone podría anunciarse durante el segundo semestre de 2026, previsiblemente en un evento especial celebrado en septiembre.

Respecto al precio, también existen diversas especulaciones. Algunos reportes apuntan a que el iPhone 18 Pro Max podría mantener un rango similar al de generaciones anteriores, mientras que otros consideran que la incorporación de nuevas tecnologías podría reflejarse en un incremento del costo.

These dummy units give us our best look yet at the four rumored colors for the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max 🔥 pic.twitter.com/kjGNRXr1XL — Apple Hub (@theapplehub) July 10, 2026

En cuanto a los colores, las filtraciones señalan que podrían mantenerse los acabados clásicos de la línea Pro, acompañados por una tonalidad inédita para diferenciar esta generación, la cual sería rojo Cherry, aunque también se habla de un tono azul cielo.

Como ocurre antes de cada lanzamiento de Apple, las redes sociales y diversos sitios especializados suelen difundir imágenes conceptuales y listas de posibles especificaciones. Sin embargo, estos materiales no representan información oficial y pueden cambiar conforme se acerque la presentación del dispositivo.

Por ello, quienes estén interesados en adquirir el próximo teléfono de la marca deberán esperar al anuncio de Apple, momento en el que se conocerán de manera definitiva el diseño, las características técnicas, los colores disponibles, el precio y la fecha de venta.

Mientras tanto, cualquier dato relacionado con el iPhone 18 Pro Max debe tomarse como una posibilidad y no como una confirmación. Hasta que Apple realice su presentación oficial, las especificaciones, el costo y el calendario de lanzamiento continúan siendo únicamente parte de los rumores que rodean a uno de los dispositivos más esperados de la industria tecnológica.

🚨 NEW LEAKS: iPhone 18 Pro 🚨



- Veriable aperture (main upgrade)

- Real portrait mode (not software)

- Real deep depth of field (everything in focus)

- Same design but smaller Dynamic Island

- Aluminium is staying

- Light blue, dark cherry, dark gray and silver

- A20 Pro chip,… pic.twitter.com/WF0HdKFWoy — Apple Design (@TheAppleDesign) July 20, 2026

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