Asteroide Vesta: Órbita, tamaño y significado de su nombre

El asteroide vesta es actualmente el más grande que existe en el sistema solar, pues este desplazó a Ceres cuando la Unión Astronómica Internacional lo clasificó como planeta enano.

De acuerdo con la NASA, la sonda Dawn estudió al asteroide (4) Vesta y al planeta enano Ceres por más de una década, pues se cree que estos cuerpos celestes se formaron a inicios del sistema solar.

Además, apuntan que Vesta es casi esférico y es el segundo cuerpo más grande del cinturón principal de asteroides, pues este representa el 9 por ciento de la masa de los asteroides.

☄️🌍 A menos de 350 millones de kilómetros de la Tierra se encuentra Vesta, el asteroide más grande del sistema solar. Con más de 522 kilómetros de diámetro, destaca por su tamaño y por tener una estructura interna similar a la de nuestro planeta.



🔭 Considerado uno de los… pic.twitter.com/c14Dao2ptk — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 14, 2026

¿Cuánto mide el asteroide Vesta?

Vesta mide 530 kilómetros de diámetro y está dividido en corteza, mando y núcleo tal como la Tierra, pero este a diferencia de Ceres, no fue clasificado como planeta enano pues no es totalmente circular.

Este asteroide fue descubierto el 29 de marzo de 1807 en Bremen, Alemania por el médico y astrónomo Heinrich Wilhelm Olbers, quien encontró a Vesta cuando buscaba objetos similares a Ceres y Palas.

4 Vesta orbita alrededor del Sol cada mil 330 días entre Marte y Júpiter; es decir, 3.64 años; se encuentra en la constelación de Cetus, aproximadamente a 321 millones 794 mil 127 kilómetros de la Tierra o a 2.15 Unidades Astronómicas.

During its mission of over a decade, our @NASA_Dawn spacecraft has studied the asteroid Vesta and dwarf planet Ceres, celestial bodies believed to have formed early in the history of the solar system. Take a look at one of the spacecraft’s discoveries: https://t.co/v4IH99P03r pic.twitter.com/lUYMi9GNTM — NASA (@NASA) September 9, 2018

Vesta es conocido como 4 Vesta debido a que fue el cuarto asteroide que se descubrió en toda la historia, y fue Carl Friedrich Gauss quien lo bautizó debido a que el matemático fue quien calculó su órbita.

Vesta proviene del nombre de la diosa del hogar y a familia de la mitología romana, quien representaba la estabilidad, virtud, y la continuidad del Estado y que normalmente no aparece representada con su forma humana, sino que se manifiesta en el fuego que ardía todo el tiempo en su templo.

En su relieve, Vesta tiene una cuenca que fue bautizada como Rheasilvia de 460 kilómetros de diámetro, y esta cuenta con una elevación o montala de 20 kilómetros de altura; es decir, que este pico es del doble del tamaño que el monte Everest.

La colisión masiva que dio origen al cráter Rheasilvia hizo que Vesta perdiera el uno por ciento de su masa, y el ancho de este representa el 95 por ciento del diámetro del asteroide.

.@NASA_Dawn honored for its successful mission to giant asteroid Vesta & dwarf planet Ceres: https://t.co/TPcmGt2BfT pic.twitter.com/8TeAykV33H — NASA (@NASA) March 14, 2016

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